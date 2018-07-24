Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da büyük orman yangını /24 Temmuz 2018 02:59

Antalya'da büyük orman yangını

Antalya’da dokuz saatlik orman yangınında yaklaşık 60 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan küle döndü.

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Antalya’nın Aksu ilçesindeki Yurtpınar Mahallesi’ne bağlı Kurşunlu mevkiinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine yangın noktasına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kimi vatandaşların seralarına da sıçradı. Zaman zaman kontrole alınan ancak rüzgar nedeniyle yeniden başlayan yangına vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Bazı noktalarda ise evler yandı.

Yaklaşık dokuz saat süren yangında seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alan zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının dün gece tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

 
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