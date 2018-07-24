Antalya'da büyük orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Yurtpınar Mahallesi’ne bağlı Kurşunlu mevkiinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine yangın noktasına itfaiye ekipleri sevk edildi.





Yangın kimi vatandaşların seralarına da sıçradı. Zaman zaman kontrole alınan ancak rüzgar nedeniyle yeniden başlayan yangına vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Bazı noktalarda ise evler yandı.





Yaklaşık dokuz saat süren yangında seralar ve bazı evlerle birlikte 50 hektar alan zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının dün gece tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.



