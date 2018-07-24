Samanyolu Haber /Politika / CHP 'nerede hata yaptık' raporu hazırlıyor /24 Temmuz 2018 02:58

CHP 'nerede hata yaptık' raporu hazırlıyor

CHP, 24 Haziran seçimlerini değerlendirmek üzere harekete geçti.

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CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın imzasını taşıyan genelgeyle mahallerde oy değişiminin nedenlerinin analiz edilmesi istendi.

Örgütlerden gelen raporlar yapılacak bir dizi toplantı ile masaya yatırılacak. Araştırmada mahallede oy değişiminin nedenlerinin üç başlık altında analiz edilmesi talep edildi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel‘in haberine göre araştırmada, mahallede oy değişiminin nedenlerinin üç başlık altında analiz edilmesi talep edildi. Genelgede bu üç başlık “Oy değişiminin ilgili mahallede son beş yıl içinde yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerle ilgisi; rakip partilerin uygulama ve politikalarının etkileri; CHP’nin politika ve tercihlerinin ilgili seçim çevresindeki etkileri’’ olarak belirlendi.
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