Antalya merkezli dev holding yöneticilerine tutuklanma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Hizmet Hareketine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şehrin önemli holdinglerinden biri hedef alındı... Şehrin yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







