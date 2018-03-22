Samanyolu Haber /Gündem / Antalya merkezli dev holding yöneticilerine tutuklanma /22 Mart 2018 01:24

Antalya merkezli dev holding yöneticilerine tutuklanma

Antalya merkezli yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahipleri tutuklandı...

SHABER3.COM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Hizmet Hareketine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şehrin önemli holdinglerinden biri hedef alındı... Şehrin yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Antalya merkezli dev holding yöneticilerine tutuklanma Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:27:07