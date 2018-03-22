Kaçırılan Ümit Horzum dosyası sil baştan!









6 Aralık 2017 Çarşamba günü Ankara’da kaçırılan Ümit Horzum dosyasına bakan savcı Salih Samsa, son HSK kararnamesi ile Erzincan’a atandı. Horzum’un kaçırılmasından sonra olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcının başka şehre tayin edilmesi ile dosya için yeni savcı görevlendirilecek.





Savcı, dosyayı sil baştan inceleyeceğinden 3,5 aydır bulunamayan Ümit Horzum’un nerede olduğunun tespiti çalışmaları da akamete uğrayacak. Horzum soruşturmasında sonuca ulaşılmasının engellenmesi için savcının tayin edildiği de iddialar arasında.





Türkiye Akreditasyon Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak çalışan Ümit Horzum, Ankara’nın en merkezi yerinde, A City alışveriş merkezi yakınında aracının önü kesilerek kaçırılmıştı. Her yanı güvenlik ve Mobese kameralarıyla dolu olmasına rağmen güvenlik birimlerinin bu kayıtlarda bir şey bulamadığı ileri sürülmüştü.