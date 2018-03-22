Samanyolu Haber /Gündem / Kaçırılan Ümit Horzum dosyası sil baştan! /22 Mart 2018 01:40

Kaçırılan Ümit Horzum dosyası sil baştan!

Kaçırılan Ümit Horzum soruşturmasına bakan savcı Erzincan’a atandı. Dosyaya sil baştan atanacak başka bir savcı bakacak. Uzun süredir cevabı verilemeyen “Nerede” sorusu yine askıda kalacak!

SHABER3.COM




6 Aralık 2017 Çarşamba günü Ankara’da kaçırılan Ümit Horzum dosyasına bakan savcı Salih Samsa, son HSK kararnamesi ile Erzincan’a atandı. Horzum’un kaçırılmasından sonra olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcının başka şehre tayin edilmesi ile dosya için yeni savcı görevlendirilecek.

Savcı, dosyayı sil baştan inceleyeceğinden 3,5 aydır bulunamayan Ümit Horzum’un nerede olduğunun tespiti çalışmaları da akamete uğrayacak. Horzum soruşturmasında sonuca ulaşılmasının engellenmesi için savcının tayin edildiği de iddialar arasında.

Türkiye Akreditasyon Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak çalışan Ümit Horzum, Ankara’nın en merkezi yerinde, A City alışveriş merkezi yakınında aracının önü kesilerek kaçırılmıştı. Her yanı güvenlik ve Mobese kameralarıyla dolu olmasına rağmen güvenlik birimlerinin bu kayıtlarda bir şey bulamadığı ileri sürülmüştü.

AKP hükümeti tarafından yasal düzenlemeyle suç işlediği tespit edilse bile soruşturulamaz hale gelen MİT mensupları, Hizmet Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişiyi kaçırmıştı. İşkence ve yasadışı yöntemlerle sorgu yapıldığı aylar sonra emniyete teslim edilen mağdurların ifadeleriyle ortaya çıkmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaçırılan Ümit Horzum dosyası sil baştan! Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:26:21