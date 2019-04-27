Ankara'da skandal ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Mansur Yavaş’ın, “İlk icraatım kurumdaki makam aracı sayısını hızla azaltmak olacak” sözleri, dikkatleri belediyenin önceki dönemlerde araç kiralamaya ayırdığı bütçeye çekti.





Kurumun 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarına göre, üç yılda kiralanan araç sayısı 685’e, bu araçlar için ödenen para ise 36 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılında kiralanması öngörülen makam ve binek araç sayısı ise Mustafa Tuna’nın başkanlığı döneminde hazırlanan, “2019 Bütçe Yılı Performans Programı”nda 243 adet ile ifade edildi. Yavaş’ın, bu sayıyı gözden geçirerek azaltacağı belirtildi.BirGün'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında, 210 araç kiraladı. Kurumun 2015 yılı başında, hedeflediği araç kiralama hedefi yüzde 12 aşılarak gerçekleşme düzeyi yüzde 112 olarak kaydedildi. 2015 yılında, “Bütçenin verimli kullanılması” stratejik hedefi çerçevesinde araç kiralamaya 10 milyon TL ödendi.







11 MİLYON TL HARCANDI





Melih Gökçek yönetimindeki belediyenin 2016’ya yönelik araç kiralama hedefi ise 250 oldu. Belediyenin “Birimlerin hizmet giderlerinin hızlı ve ekonomik şekilde temin edilmesi” başlığı altında kiraladığı araç sayısı hedefin altında kalarak 232 olarak gerçekleşti. Öngörülen den 18 adet daha az araç kiralayan kurum, “Belediyemizce uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle kiralanan araç sayısında azalma olmuştur” açıklamasını yaptı. 2016’da kiralanan araçlar için belediyenin kasasından 11 milyon TL çıktı. Belediye birimlerine 2017’de 217 araç kiralanması öngörüldü.





Bir yıl önce, “Tasarruf tedbirleri kapsamında” 232 araç kiralayan ABB, 2017’de 243 araç kiralayarak hedefin yüzde 11,98 üzerine çıktı. Araç kiralama için harcanan tutar, mali raporlara 15 milyon TL olarak yansıdı. ABB’nin, “2018 Bütçe Yılı Performans Programı”na göre, 2018’de 248 araç kiralanması planlandı. İdarenin 2018’e ilişkin faaliyet raporları henüz yayımlanmadığı için bu alandaki hedefin gerçekleşme oranı öğrenilemedi.





‘MAKAM ARAÇLARINI AZALTACAĞIM’





Mustafa Tuna’nın hazırladığı programa göre, 2019 yılı için belediye bütçesinden araç kiralama için 16 milyon 500 bin TL ayrılması öngörüldü. Belediyenin ASKİ ve EGO hariç, kendisine bağlı birimlere, “Hizmetlerin aksamaması” için 243 makam ve binek araç kiralanması planlandı. Ancak ABB’nin yeni Belediye Başkanı Yavaş’ın, “Makama oturur oturmaz makam araçlarını azaltacağım” sözleri, önceki dönemde makam aracı kiralamaya yönelik konulan hedefin yeniden gözden geçirileceğine işaret etti.