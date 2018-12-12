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Ankara'da sahte reçete soruşturması: 10 doktora gözaltı
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Ankara'da sahte reçete soruşturması: 10 doktora gözaltı
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12 Aralık 2018 10:01
Ankara'da sahte reçete soruşturması: 10 doktora gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "sahte reçete soruşturması" kapsamında harekete geçti.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.
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