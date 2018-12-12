Seçime giderken RTÜK TV’lere baskıyı daha da artırıyor

OHAL KHK’leri ile yayıncılık üzerindeki denetim ve cezalandırma gücünü arttıran, çıkardığı yönetmelikle bu gücünü internet yayınları üzerinde de kullanmaya hazırlanan RTÜK, bugün yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. İlki Zahit Akman’ın RTÜK başkanlığı döneminde imzalanan Yayıncılık Etik İlkeleri yenileniyor.





Bugün imzalanacak metinde, eskisinden farklı olarak; “Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek”, “Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmayı; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak”, “Milli iradeye saygılı olmak”, “Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek” ilkelerine yer veriliyor.





Yeni ifadeler





Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte RTÜK’ün bağlandığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bugün Ankara’da bir toplantı düzenlemesi, bu toplantıda radyo ve televizyon kuruluşları ile birlikte Yayın Etik İlkeleri metninin imzalanması bekleniyor.





Rıza esasıyla





RTÜK üyelerine dağıtılan metinde, son bir değişiklik yapılmaması durumunda, etik ilkeler metni 20 maddeden oluşacak. Bugün imzalanacak metinde, yeni bir madde olarak “Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek” ilkesine yer verilecek. “Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu olmak” ilkesi ise “Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmayı; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak” ifadeleri ile değiştirilecek.

Bu düzenleme ile RTÜK’ün bir süredir üzerinde durduğu “Terör ve Olağanüstü Durumlarda Uyulacak Haber İlkeleri”ne de işaret edilmiş olacak. RTÜK, bu kapsamda daha önce televizyon yayıncılarından, “son dakika” altyazılarının en fazla 5 dakika ekranda tutulmasını, korku ve paniğe sebep olacak sansasyonel “son dakika” altyazılarından ve görüntülerden kaçınılmasını istemişti.





Bağımlılıkla mücadele





Ayrıca yeni metinde, “Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu maddeler ile kumar başta olmak üzere, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermek”, “Genel sağlığa zarar verecek yayınlar yapmamak, sağlık ile ilgili yayınlarda bilimselliği ve uzmanlığı ön plana çıkarmak”, “Çevrenin ve hayvanların korunması bilincini geliştirmek”, “Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasının yanı sıra dilin düzeysiz, kaba, argo kullanımından kaçınmak” ilkelerine de yer verilecek.





Toplantıda 2018 Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması’nın sonuçları açıklanacak.









‘Milli iradeye saygılı olmak’





Bugün duyurulacak etik ilkeler metninde ayrıca, “Milli iradeye saygılı olmak”, “Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek” ilkelerine de ilk kez yer verilecek. Eski metindeki “İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayımlamak” ilkesinden “eksiksiz” kelimesi çıkarılacak.





Radyo ve televizyon yayıncıları, bugün, “Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini desteklemek” ilkesine de imza atacak. Ayrıca eski metindeki “Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak” ilkesi, “Kadını istismar eden içeriklere yer vermemek” ifadesi ile özetlenecek.