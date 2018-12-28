Ankara'da IŞİD Operasyonu: 64 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün başkentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı.







Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, karar doğrultusunda başlatılan operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.



Adreslerde yapılan aramalarda, 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.