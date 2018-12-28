Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da IŞİD Operasyonu: 64 gözaltı /28 Aralık 2018 10:34

Ankara'da IŞİD Operasyonu: 64 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD'in Ankara'daki faaliyetlerine yönelik olduğu iddia edilen operasyonunda 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün başkentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, karar doğrultusunda başlatılan operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
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