BAE Şam'da yeniden Büyükelçilik açtı









BAE, bu adımın ilişkileri normalleştirmeyi ve İran’ı kastederek Arap, Suriye işlerine bölgesel müdahale risklerini azaltmayı amaçladığını belirtti.





Suriye’de iç çatışmaların ilk aylarından bu yana kapalı olan büyükelçiliğe BAE bayrağı çekildi.





BAE Dışişleri Bakanlığı, maslahatgüzarın Perşembe günü itibariyle görevine başladığını açıkladı.





Suriye’de sekiz yıla yaklaşan savaşta Devlet Başkanı Esat, Rusya, İran ve İran destekli Hizbullah gibi Şii grupların desteğiyle ülkenin büyük kısmında kontrolu tekrar eline aldı.





Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir bu ay içerisinde Şam’ı ziyaret etmiş, iç savaşın başından bu yana Şam’a giden ilk Arap ülkesi lideri olmuştu.





Geçmişte isyancıları desteklemiş bir başka ABD müttefiki olan Ürdün’le Suriye arasındaki sınır geçiş noktası da Ekim ayında geri açılmıştı. Ayrıca yaklaşık sekiz yıldır ilk kez Suriyeli bir yolcu uçağı bugün Tunus’a uçtu.





Arap Birliği, Suriye’nin üyeliğini 2011 yılında askıya almıştı ancak bir Arap diplomat geçen hafta Reuters’a yaptığı açıklamada, çoğunluğun Suriye’yi yeniden üyeliğe almak istediğini, sadece üç ya da dört ülkenin buna karşı çıkmasının beklendiğini söylemişti.