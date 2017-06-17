Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da gazlı müdahale /17 Haziran 2017 13:17

Ankara'da gazlı müdahale

Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan eyleme polis sert müdahale etti. 11 kişinin gözaltına alındığı eyleme yapılan gazlı müdahaleye çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

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Açlık eyleminde gözaltı

Açlık grevlerinin 100. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması talebiyle yapılan eyleme polis müdahale etti. İnsan Hakları Heykeline çiçek bırakmak isteyen gruba polis önce ellerindeki kalkan ve gazla müdahale etti. 11 kişinin gözaltına alındığı olay sırasında polisin sert tavrı sokakta bulunan kafelerde oturan vatandaşların tepkisine neden oldu.

AÇLIK GREVİNDE 100. GÜN

KHK sonrası işlerinden olan akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça, açlık grevinin 100’üncü gününü geçirdi. İşlerine iade edilme talebiyle başlattıkları açlık grevi devam ederken 23 Mayıs günü gözaltına alınıp sonrasında tutuklanarak cezaevine konan Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumları için oldukça kritik bir evreye girildi.
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