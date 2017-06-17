'Allah bu hizmeti zayi etmeyecektir, çünkü...'

Şöyle diyor:





* YE'SE DÜŞMEYE gerek yok, TEVECCÜHE çokça ihtiyaç var. İNÂYET, SEBEPLERİN TAMAMEN SUKÛT ETTİĞİ ANDA ZUHÛR EDER. Bu süreçte Allah SAĞLAM ve ÇÜRÜKLERİ ayırıyor.





* MELE-İ ALÂNIN MAKAMLARI ARASINDA YERLERİ VAR.





GAYBUBETTE MAĞDURİYET yaşayanlar, MEDRESE-İ YUSUFİYE'dekiler, Nezd-i Uluhiyette MELE-İ ALÂNIN SAKİNLERİ ARASINDA MAKAMLARI ÇOK ÂLÎ yerdedir.





* SÜREÇ BİTECEK İNŞAALLAH Bu sürecin BİTMEYECEĞİNE inanmak APTALLIKTIR! (Bunu 3 defa tekrar etti) ASLA ÜMİDİNİZİ kaybetmeyin.

Hiç beklemediğiniz bir anda ALLAH etrafı YEMYEŞİL EDEREK güzellikler lütfedecek inşâallah.





* AKIBETLERİ ASRA İBRET OLACAK!

HİÇ AMA HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN!!! Eline çakı bile almamış mâsum insanları terörist ilan edenlerin, milletin mallarını çalanların, ana sütleri gibi helal mülklerine çökenlerin ÂKİBETLERİ BU ASRA İBRET OLACAK...





* Firavunların akıbeti hep aynı olmuştur. Dün nasıl Hz. Musa’yı kovalarken boğulmuşsa, bugün de O'nun (A.S) yolundakileri kovalayanlar boğulacaktır.





* "ALLAH BU HİZMETİ ZAYİ ETMEYECEKTİR"





Şimdiye kadar lütfettiği nîmeti, biz ahde vefa gösterirsek tamamlayacaktır.. HİZMET SEFİNESİNİ SAHİL-İ SELAMETE ÇIKARACAKTIR inşâallah.. Çok dua etmek lazım.. EMNİYETLİ SAHİLLERE SEFİNENİN İÇİNDE ULAŞABİLMEK İÇİN.. Cenâb-ı Hakk lütfetsin.





* İnsan HİÇBİR zaman ümidini yitirmemeli; aksine HEP ÜMİTLİ OLMALIDIR. Bazen hiçbir şey yapılamasa bile, kişinin ümitli olması yeter ve BU KADARI BİLE ONA SEVAP kazandırır..





* Evet, AKTİF SABIR gibi, AKTİF ÜMİT.. Siz tavuğu, yumurtalarının üzerine abanmış yatarken gördüğünüzde, bu hayvan, miskin miskin yumurtaların üzerinde yatıp duruyor dersiniz. Oysa o, aktif bir sabır örneği sergilemektedir. Aktif sabırla YARIŞ ATLARI GİBİ olmalıyız. Yerlerinde durur gözükürken bile ÖYLE GERİLİM içindedirler Kİ, KAPI AÇILIR AÇILMAZ OK GİBİ FIRLARLAR. İNSANLARA MORAL KAYNAĞI OLMAK LAZIM





* Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise! Ümit kaynağı ol, olabilirsen herkese.. KÂSE KÂSE ÜMİT sunmalısınız çevrenize.. Hususiyle ümitlerin darbelendiği bir dönemde en ÖNEMLİ BABAYİĞİTLİK, başkalarına ÜMİT KAYNAĞI OLMAKTIR.





* Endişeniz olmasın!!! Allah sizi, siz fark etmeden siyânet eder. Tersine dönen bir âlemde, ÖNÜNÜZE bir "HIZIR" ÇIKARIR ve SİZE O'NUNLA İNÂYET EDER.





* İnşaallah bir gün gelecek ŞİMDİLERDE AĞLAYANLAR, O GÜN GÜLECEKLER. Karanlık ruhlar gidecek, bu günkü kâbuslar bitecek ve MUŞTUSU VERİLEN GÜNLER MUTLAKA GELECEK. Bugün size zulmedenler ettiklerini Allah'dan mutlaka bulacaklar...

HÜKÜM VERMEDE ACELE ETMEYİN..





* Bazen içinizden geçer her şey bitti, giden gitti, geriye kaldı işin tortusu, dersiniz, ama bilemezsiniz ki, kalan tortu değilmiş.. bir de bakarsın kalmış geriye cevheri.. Allah, bir özel hal ve derinliğinize bakar, CUP diye düşürdüğünü kuyuya, atası ile HOP diye çıkarır zirveye.. HADİSELERİN CAN YAKICILIĞINA BAKIP ALDANMAYIN..





* Her şeyi NETİCESİ İTİBARIYLE DEĞERLENDİRMEK lazım. Bağ bahçe sulayan, tarla eken birinin yaz-kış onca zorluğa katlanması ve sonunda mahsulü satıp ücretini almasıyla, çektiği zorlukları unutması gibi.. Şimdi çekilen sıkıntılarla siz ahirete bakan yönüyle kazanmış oluyorsunuz..





*Ne mutlu o evleri basılanlara!!! MÜJDELER OLSUN, KADIN ERKEK, ellerine kelepçe vurulanlara!!! Benim ümidim o ki; EFENDİMİZ'İN (SAV) ‘KARDEŞLERİM’ dediği GARİPLER, SİZLERSİNİZ!!!





* Allah TAM ARINDIRMAK istiyor bizleri NE VARSA DÖKÜLSÜN diye sarsıyor .. İnşâallah bitince KAZANILANA karşılık verilen ÇOK UCUZ kalacak İNŞÂALLAH. HİZMETLER HENDESİ KATLANIR İNŞAALLAH.





* Allah ferec buyurduğunda BU KADROLAR Allah’ın izniyle DAHA DA GENİŞLER. Az hava açılınca inşâallahAllah AÇILIM geniş dairede DAHA DA BEREKETLİ OLUR.. Eskiden kendi kurumlarımızda sıkışmış kalmıştık. İnşallah şimdi daha yaygın girilmiş olur...ALLAH’IN EKSTRA İNAYETİYETİYLE..





* Ye'se düşmeye gerek yok, teveccühe çokça ihtiyaç var. İNÂYET, sebeplerin TAMAMEN SUKÛT ettiği anda ZUHÛR EDER.





* YAKIN BİR GELECEKTE Allah’la vefa münasebetimizi bozmazsak. (Nasr suresindeki gibi) BÜTÜN İHTİŞAMIYLA YAŞANACAK. KANUNİ DÖNEMİNDEKİLER BİLE O GÜZEL GÜNLERE ÖZENECEKLER.





* DUALAR UZAĞI YAKIN EDER.





* DÜŞMEYİN HİMMETTEN, VAZGEÇMEYİN bugüne kadar sergilediğiniz GAYRETTEN... Dua edin, DUALAR UZAĞI YAKIN EDER. Olacak şeylerde meseleyi KAZA bandından ATA bandına çeker.









Safvet Senih