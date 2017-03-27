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Ankara'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
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27 Mart 2017 09:10
Ankara'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt İlçesi'ndea beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
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