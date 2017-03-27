ABD destekli Suriye Demokratik Güçler Rakka'da ilerliyor

IŞİD örgütünün Suriye'deki kalelerinden Rakka'ya ilerleyen ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), kentin batısındaki Tabka Hava Üssü'nü örgütten tamamen geri aldıkları bildirildi.





SDG'nin sözcüsü Talal Sello hava üssüne ‘tamamen hakim’ olduklarını ve mayın tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurduğu bildirildi. Hava üssünün elle geçirilmesi Arap ve Kürt birliklerinden oluşan ittifakın Rakka'yı batıya bağlayan karayolunun kontrol altına alıp kenti tamamen kuşatmasını sağlayacak.

Büyük stratejik öneme sahip Tabka Hava Üssü, 2014 yılının Ağustos ayından bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunuyordu.





SDG'nin bundan sonraki hedefini Suriye'nin en büyük hidrolik santralinin bulunduğu Tabka barajı oluşturuyor. Fırat üzerindeki santralin ağır bombardımanda kısmen tahrip olması nedeniyle nehir üzerindeki yerleşim birimlerinin elektriksiz kalma tehlikesi bulunuyor.

IŞİD tarafından işgal edilen ve örgütün ilan ettiği hilafet devletinin merkezi sayılan Rakka'yı kurtarma operasyonu 2016'nın Kasım ayında başlamıştı. Irak ordusu da IŞİD'in kuzeydeki son kalesi sayılan Musul'u kurtarma operasyonunu sürdürüyor.