Samanyolu Haber /Dünya / ABD destekli Suriye Demokratik Güçler Rakka'da ilerliyor /27 Mart 2017 09:07

ABD destekli Suriye Demokratik Güçler Rakka'da ilerliyor

ABD’nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri’nin Rakka’nın batısındaki Tabka Hava Üssü’nü IŞİD’den geri aldığı duyuruldu.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçler Rakka'da ilerliyor

IŞİD örgütünün Suriye'deki kalelerinden Rakka'ya ilerleyen ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), kentin batısındaki Tabka Hava Üssü'nü örgütten tamamen geri aldıkları bildirildi.

SDG'nin sözcüsü Talal Sello hava üssüne ‘tamamen hakim’ olduklarını ve mayın tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurduğu bildirildi. Hava üssünün elle geçirilmesi Arap ve Kürt birliklerinden oluşan ittifakın Rakka'yı batıya bağlayan karayolunun kontrol altına alıp kenti tamamen kuşatmasını sağlayacak.
Büyük stratejik öneme sahip Tabka Hava Üssü, 2014 yılının Ağustos ayından bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunuyordu.

SDG'nin bundan sonraki hedefini Suriye'nin en büyük hidrolik santralinin bulunduğu Tabka barajı oluşturuyor. Fırat üzerindeki santralin ağır bombardımanda kısmen tahrip olması nedeniyle nehir üzerindeki yerleşim birimlerinin elektriksiz kalma tehlikesi bulunuyor.
IŞİD tarafından işgal edilen ve örgütün ilan ettiği hilafet devletinin merkezi sayılan Rakka'yı kurtarma operasyonu 2016'nın Kasım ayında başlamıştı. Irak ordusu da IŞİD'in kuzeydeki son kalesi sayılan Musul'u kurtarma operasyonunu sürdürüyor.
<< Önceki Haber ABD destekli Suriye Demokratik Güçler Rakka'da ilerliyor Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:33:04