Samanyolu Haber /Ekonomi / Ankara'da ekmeğe %25 zam /01 Ekim 2018 13:17

Ankara'da ekmeğe %25 zam

Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi.

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Simitten sonra ekmek fiyatlarına da zam geldi. Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Ankara'da bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatının 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi.

Habertürk'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmek fiyatlarının 2 yıldır arttırılmadığına dikkat çekerek; un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

ÖZER: 16-17 İLDE EKMEK FİYATLARI ZAMLANDI

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarının zamlandığını belirtti.

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dahilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti.
Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.
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