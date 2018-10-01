Bahçeli'ye Kemal Derviş cevabı: Pes yani!

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin iddialarına ilişkin "O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi? Pes yani" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuştu.



Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin McKinsey şirketine ilişkin açıklamaları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'la ilgili "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" eleştirisine de yanıt verdi.

"O ifadeyi yadırgadığımı söyleyebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

— O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani.





ÖZTRAK: BENİ ATAYAN KENDİLERİYDİ





MHP lideri Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt veren CHP'li Öztrak, "Bahçeli, Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Bunu en iyi bilmesi gereken kendisi. Çünkü Bahçeli, Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı. Beni ülkemin Hazine'sine müsteşar olarak atayan kararnamenin altında Bahçeli'nin imzası var" dedi.





Öztrak şöyle devam etti:

"Bahçeli, kendisine yöneltilen 'McKinsey' ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır. Diğer taraftan beni ülkemin Hazine'sine müsteşar olarak atayan kararnamenin altında da Bahçeli'nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan-bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken, Bahçeli'nin kendisidir. Ancak dünkü değerlendirmesinden sonra Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir."



