Samanyolu Haber /Ekonomi / Bahçeli'ye Kemal Derviş cevabı: Pes yani! /01 Ekim 2018 13:22

Bahçeli'ye Kemal Derviş cevabı: Pes yani!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel başkan yardımcısı Faik Öztrak için "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Öztrak da 'beni atayan kişilerden biri Bahçeli değil miydi' diye sordu.

SHABER3.COM

Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin iddialarına ilişkin "O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi? Pes yani" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuştu. 

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin McKinsey şirketine ilişkin açıklamaları ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'la ilgili "Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur" eleştirisine de yanıt verdi.

"O ifadeyi yadırgadığımı söyleyebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

— O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani.

ÖZTRAK: BENİ ATAYAN KENDİLERİYDİ

MHP lideri Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt veren CHP'li Öztrak, "Bahçeli, Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Bunu en iyi bilmesi gereken kendisi. Çünkü Bahçeli, Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı. Beni ülkemin Hazine'sine müsteşar olarak atayan kararnamenin altında Bahçeli'nin imzası var" dedi.

Öztrak şöyle devam etti:
"Bahçeli, kendisine yöneltilen 'McKinsey' ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Kemal Derviş'le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır. Diğer taraftan beni ülkemin Hazine'sine müsteşar olarak atayan kararnamenin altında da Bahçeli'nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan-bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken, Bahçeli'nin kendisidir. Ancak dünkü değerlendirmesinden sonra Bahçeli, kendisini Derviş'in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve bu süreçte kendi bakan arkadaşlarını dahi feda etme noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'ye Kemal Derviş cevabı: Pes yani! Sonraki Haber >>

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:47:46