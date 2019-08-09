Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da bir kaçırılma vak'ası daha /09 Ağustos 2019 17:08

Ankara'da bir kaçırılma vak'ası daha

Türkiye'de yeni bir kaçırılma vak'ası daha meydana geldi

SHABER3.COM

Hükümete bağlı istihbarat birimleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve 6 ayı bulan 'kaybedilme' olayları yaşanan Ankara'da bugün yeni bir vak'a daha kayıtlara geçti.

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından duyurulan son gelişmeye göre Ankara'da ikamet ettiği belirtilen KHK mağduru Yusuf Bilge Tunç'tan Salı gününden bu yana haber alınamıyor. 

Gergerlioğlu tweet mesajında konuya ilişkin şunları yazdı: 

Yine Ankara, yine kaçırılma..!
Yusuf Bilge Tunç, KHK'lı eski Sanayi Bakanlığı çalışanı.
Salı gününden beri haber alınamıyor, ailesi başvurularında Tunç'un gözaltında olmadığı bilgisini almış
Her zaman evine haber veren Yusuf Bilge Tunç NEREDE???
Neler oluyor???


6 AY ÖNCE KAÇIRILANLARIN SORGUSU AVUKATSIZ YAPILIYOR

Ankara'da 6 ay önce kaçırılan Gökhan Türkmen, Özgür Kaya, Yasin Ugan, Erkan Irmak, Salim Zeybek ve Mustafa Yılmaz'dan dördü geçtiğimiz günlerde polise teslim edilmiş, bu kişilerin Emniyet'te gözaltı süreci başlamıştı. Adliyeye sevk edilen dört kişinin savcılık sorgusu ise günler sonra bugün başladı.

Yine Gergerlioğlu'nun verdiği bilgiye göre sorguya ne özel ne de CMK avukatı alınmadı. Sorguya ayrıca Ankara Barosu tarafından gönderilen insan hakları merkezi avukatları da alınmazken bu kişiler koridordan da çıkarıldılar.

Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'inse hâlâ kayıp olduğu biliniyor.

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