Ankara’yla ‘kavgalı’ BAE, Rus sermayeli Denizbank’ı almaya yakın

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre Denizbank CEO’su Hakan Ateş bu kapsamda son bir ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara’daki üst düzey bürokratlarla satış sürecini anlattığı toplantılar yaptı.



Ankara’da konu hakkında bilgi sahibi üst düzey kaynaklar, bir satışın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu, ancak iki ülke arasındaki siyasi anlaşmazlıkların da gözardı edilmediğini belirtti.





Rus devlet bankası

Ankara’dan bir yetkili, “BAE özellikle son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyor ve adımlar atıyor. Bunların çok dostane olduğunu söylemek mümkün değil. ‘Bu satış olmaz’ demiyorum ama gelişmelerin bu satışı desteklediğini söylemek gerçekçi olmaz” dedi.





BAE’de Türk dizileri kaldırılmıştı

BAE’nin de öncüleri arasında yer aldığı Katar’a yönelik ekonomik yaptırım kararı sürecinde, Türkiye’nin Katar’ı desteklemesi ve Ortadoğu’daki bazı konularda süregiden anlaşmazlıklar iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu.





Birkaç hafta önce BAE’de Türk dizilerinin yayından kaldırılmasının ardından bu hafta BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan’ın “İran, İsrail ve Türkiye’nin meydan okumalarıyla karşı karşıyayız, bunu önlemek Mısır ile Suudi Arabistan’ın tarihi görevi” demişti.





Bazı kaynaklar da ülkenin yönetim şeklinden dolayı BAE’nin uluslararası politikalarının belirlendiği başkenti Abu Dabi ile sorun yaşansa bile ekonomik merkez olan Dubai ile yaşanmayabileceğine işaret ediyor.





Dokuzuncu banka

Denizbank varlıklarına göre Türkiye’nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank’ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.





Son olarak BNP Paribas’nın Mısır’daki iştirakini satın alan Emirates NBD, uluslararası büyüme stratejisi altında Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır fırsatları araştırıyor.