AKP il Başkanlığına kefen giyerek adaylığını açıkladı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AKP Aydın İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, “Partimin tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağız” dedi.