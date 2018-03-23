AKP il Başkanlığına kefen giyerek adaylığını açıkladı

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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AKP
Aydın İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, “Partimin
tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum.
Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
Aydın’daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf
bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak
vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel
çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı
kapılar ardında pazarlık yapmayacağız” dedi.