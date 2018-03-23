Samanyolu Haber /Gündem / AKP il Başkanlığına kefen giyerek adaylığını açıkladı /23 Mart 2018 01:11

AKP il Başkanlığına kefen giyerek adaylığını açıkladı

AKP Aydın İl Başkanlığı’nın 7 Nisan’daki kongresi öncesinde adaylığını kefenli basın toplantısıyla açıklayan Aydın Arabacı, ‘Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez’ dedi

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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AKP Aydın İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, “Partimin tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağız” dedi.
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