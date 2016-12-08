Samanyolu Haber /Gündem / Ankara ve İstanbul Merkezli iki ayrı operasyon emri /08 Aralık 2016 11:28

Ankara ve İstanbul Merkezli iki ayrı operasyon emri

Ankara ve İstanbul Merkezli iki yeni gözaltı dalgası başlatıldı. Gözaltı kararları İtirafçı adı verilen kişileri ifadeleri ile verildiği öğrenildi.

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Sistem şöyle işliyor. Önce bir takım kişiler gözaltına alınıyor, 20 - 25 gün gözaltında tutuluyor. Sonra onlara yapılan baskı ve işkence ile o kişiler sözde itirafçı yapılıyor. Ve bu kişilerin ifadeleri ile doktor, öğretmen, subay, mühendis, muhasebeci, esnaf, araştırma görevlisi ve emniyet personeli gibi meslek guruplarından kişiler gözaltına alınıyor. Delil olmadığı için de akılara ne gelirse bir yerin İmamı denilerek suç uyduruluyor. 

Aynı kapsamda iki operasyon başladı bu sabah 

Birincisi Ankara'da sözde  öğrenci yurtlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 63'ü gözaltına alındı.

İkincisi de İstanbul merkezli 16 ilde 58 kişinin yakalanması için 66 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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