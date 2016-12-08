Ankara ve İstanbul Merkezli iki ayrı operasyon emri

Sistem şöyle işliyor. Önce bir takım kişiler gözaltına alınıyor, 20 - 25 gün gözaltında tutuluyor. Sonra onlara yapılan baskı ve işkence ile o kişiler sözde itirafçı yapılıyor. Ve bu kişilerin ifadeleri ile doktor, öğretmen, subay, mühendis, muhasebeci, esnaf, araştırma görevlisi ve emniyet personeli gibi meslek guruplarından kişiler gözaltına alınıyor. Delil olmadığı için de akılara ne gelirse bir yerin İmamı denilerek suç uyduruluyor.





Aynı kapsamda iki operasyon başladı bu sabah





Birincisi Ankara'da sözde öğrenci yurtlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 63'ü gözaltına alındı.



