Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

BD Jeoloji Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Sumatra Adası’na bağlı Sigli kentinin 19 kilometre doğusunda 6,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiği bildirildi.





Açıklamada, sarsıntının 10 kilometre derinlikte oluştuğu duyuruldu.





Jakartapost’da yer verilen habere göre ise deprem nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi enkaz altından kurtarıldı.





Depremle ilgili herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.





Artçı sarsıntıların devam ettiği belirtilirken son büyük sarsıntı (5.0 büyüklüğünde) Türkiye saatiyle sabah 7 civarında gerçekleşti.







