Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'nın göbeğinde kaçırıldı 100 gündür haber yok... Çığlıkları duyan da yok... /18 Mart 2018 08:29

Ankara'nın göbeğinde kaçırıldı 100 gündür haber yok... Çığlıkları duyan da yok...

Başkentin göbeğinden Ümit Horzum yaklaşık 100 gün önce aracının önü kesilerek kaçırıldı. Ancak kendisinden o günden beri haber alınamıyor. Horzum’un eşi ve çocukları kaygıyla bir haber bekliyor.

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AKP hükümeti tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde insanlar kayıp edildi. Birçok kişi yakınlarına ulaşmak için her yere başvuruyor ancak bir sonuç alınamıyor.

Türkiye Akreditasyon Kurumu’nda uzman yardımcısı olarak çalışan Ümit Horzum, Ankara’da 6 Aralık günü saat 18.00 sıralarında kaçırıldı ve o tarihten beri kendisinden haber alınamadı. Ailenin yapmış olduğu tüm başvurular reddedildi ve işleme dahi alınmadı.

İnsan Hakları Aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu Ümit Horzum’un kaçırıldığını hatırlatarak, yetkililerin halen hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Twitter hesabından tweet atan Gergerlioğlu, “Ümit Horzum kaçırıldı. 100 gün oldu. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Eşi çırpınıyor, çocukları her gün baba bekliyor ve ağlıyor. Nerede? Vatandaş başka kime sorabilir ki?
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