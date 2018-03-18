Hukuk sisteminden umudum kalmadı

Susma Platformu’nun İzmir’de düzenlediği etkinlikte ‘Haklarımız ve Hukuk’ konulu bir konuşma yapan eski Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, “Hukuk güvenliğinin kalmadığı bir toplum demokratik bir toplum olamaz” dedi.





Türkiye’de ‘hukuktan pek de umutlu olmadığını’ söyleyen Selçuk, “Türkiye’de hukukun akıl tutulması yaşadığı gün İlker Başbuğ’un tutuklandığı gündür” değerlendirmesinde bulundu.









Her dönemde ikiyüzlü insanlar olduğunu belirten Selçuk, “İkiyüzlülük bazı toplumlarda istisna, bazı toplumlarda kuraldır. Bir toplumda bu kurala dönüşmüşse orada ciddi bir sorun var demektir. Sağlam bir ahlaka sahip değilseniz hukukun da bir anlamı kalmaz. Doğu toplumunun ikiyüzlülüğü affetmemeyi öğrenmesi gerek” ifadelerini kullandı.





“Hukuk sistemimizde yargıçların bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum”





“Bizde kurnazlığın zeka emaresi olarak görülmesi bile ahlakın çarpıklığına önemli bir örnektir” diyen Selçuk’un konuşmasının satır başları şöyle:





-Hukuk sistemimizde yargıçların bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yargıçlarımızın adil kararlar verebilmesi için hukuka uygun kararlar verebilmesi için daha bilinçli olması gerekli.





-Sanat eskimez,sanat çürümez, sanat değişim gösterir.





“Hukuk bilinciniz yoksa modern toplum yaratamazsınız”





-Hrant Dink kararını okuyunca saçımı başımı yoldum. İstanbul’da yargıçlık yapan bir hakim karara “Türklerindir kanı asildir” yazmış. Bir hukukçu, bir yargıç bunu yazamaz, böyle bir şey bilgisizlikten dolayı yazılmıştır.





-Hukuk bilinciniz yoksa modern toplum yaratamazsınız.





-İtalyan ceza yasası Türk Hukuk uygulamasında yozlastirilmistir.