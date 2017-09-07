Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor /07 Eylül 2017 13:06

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor

BirGün yazarı Bülent Mumay, köşesinden çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

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Mumay’ın iddiasına göre; “Bir “muhafazakar” gazetenin birkaç önemli ismi, yeni partinin kurucu listesinde olmak için Akşener’in kapısını çaldı.” BirGün yazarı Bülent Mumay, köşesinden çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Mumay’ın iddiasına göre; “Bir “muhafazakar” gazetenin birkaç önemli ismi, yeni partinin kurucu listesinde olmak için Akşener’in kapısını çaldı.” Sonuç mu ne oldu? 

İşte Bülent Mumay’ın köşesinden yanıtı: “NOT: Bu arada bir kulis bilgisi paylaşayım... Bir “muhafazakar” gazetenin birkaç önemli ismi, yeni partinin kurucu listesinde olmak için Akşener’in kapısını çalmış. Gül’e yakınlığıyla bilinen bu isimler olumsuz yanıt alınca gazetedeki Akşener haberlerinin tonu değişmiş.”  Kaynak: Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor 
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