Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! MHP'den 'Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak' iddiasıyla ilgili peş peşe açıklamalar /07 Eylül 2017 12:55

Flaş! MHP'den 'Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak' iddiasıyla ilgili peş peşe açıklamalar

MHP’den ‘Devlet Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak’ iddiasına 2 cevap birden geldi.

SHABER3.COM

Devlet Bahçeli’nin 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği' iddialarına MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok" dedi. MHP'nin bir diğer önemli ismi Celal Adan ise “Bu iddialar çürümüş bir zihnin ürünüdür" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğine ilişkin senaryoların gerçeği yansıtmadığını söyleyen MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok” dedi. Büyükataman, “Pazarlık görüntüsü verecek hiçbir şeyin içinde olmayız. MHP tek başına iktidarı hedefleyen bir partidir, niçin 2019'da ülkücü bir cumhurbaşkanı olmasın?” diye konuştu.

MHP’li Celal Adan ise, “Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı” haberlerine tepki gösterdi. Celal Adan, “Bu iddialar çürümüş bir zihnin ürünüdür” dedi.
<< Önceki Haber Flaş! MHP'den 'Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak' iddiasıyla... Sonraki Haber >>

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:00