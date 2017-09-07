Flaş! MHP'den 'Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak' iddiasıyla ilgili peş peşe açıklamalar

Devlet Bahçeli’nin 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği' iddialarına MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok" dedi. MHP'nin bir diğer önemli ismi Celal Adan ise “Bu iddialar çürümüş bir zihnin ürünüdür" dedi.







MHP lideri Bahçeli'nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğine ilişkin senaryoların gerçeği yansıtmadığını söyleyen MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok” dedi. Büyükataman, “Pazarlık görüntüsü verecek hiçbir şeyin içinde olmayız. MHP tek başına iktidarı hedefleyen bir partidir, niçin 2019'da ülkücü bir cumhurbaşkanı olmasın?” diye konuştu.







MHP’li Celal Adan ise, “Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı” haberlerine tepki gösterdi. Celal Adan, “Bu iddialar çürümüş bir zihnin ürünüdür” dedi.