Ankara Emniyeti'nde deprem!

Emekliliğini isteyen Ankara Emniyet Müdüründen ilk açıklama





Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı.







Emekliliğini isteyen Ankara Emniyet Müdürü Hürriyete konuştu. Karaaslan “Tamamen şahsi kararım. Ben böyle uygun gördüm. Emekliliğimi istedim. Dilekçemi de işleme koydular. Bundan sonrası bizim için hayırlı olsun” dedi.





Ankara’nın yeni emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz oldu.







Mahmut Karaaslan kimdir?





Kayseri'de 1961 yılında dünyaya gelen Karaaslan, 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra İzmir, Ağrı, Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görev yaptı. Karaaslan, 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında, 2014-2016 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.







