Samanyolu Haber /Gündem / KHK'yla ihraç edilen polis ölü bulundu! /19 Ağustos 2017 15:51

KHK'yla ihraç edilen polis ölü bulundu!

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Çetin Mayıs ayında kaçırıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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İstanbul'da görev yaparken yaklaşık 10 ay önce açığa alınıp ardından da meslekten ihraç edilen Durmuş Ali Çetin, ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde yaşamaya başladı. 

Evli ve 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, iddiaya göre ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemedi ve bunalıma girdi.

Aldığı evi satmak için İstanbul'a giden Durmuş Ali Çetin'den haber alamayan yakınları polise durumu iletti. 

Eve giden polisler, Durmuş Ali Çetin'in asılı cesediyle karşılaştı. 

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Duruş Ali Çetin'in cenazesi dün Afşin'in Bakraç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Durmuş Ali Çetin Mayıs ayında tıpkı ölümü öncesinde olduğu gibi ailesi haber alamaz olmuştu. 

Aile 33 yaşındaki polisin kaçırılmış olabileceğini söylemiş ve yardım istemişti.

Konu İHD tarafından Birleşmiş Milletler'e taşınmıştı.

4 ay sonra yine esrarengiz bir haber alamama olayının ardından Durmuş Ali Çetin'in intihar ettiği iddia edildi. 

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