Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da Gökçek'in yerine gelecek isim tartışması AKP teşkilatlarını karıştırdı /04 Kasım 2017 09:49

Ankara’da Gökçek'in yerine gelecek isim tartışması AKP teşkilatlarını karıştırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından yerine yerel seçimlere kadar gelecek olan ismin belirlenmesi öncesinde Ankara’daki AKP teşkilatları karıştı.

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AKP’de Gökçek’in yerine gelecek ismin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Bu kapsamda Sincan Belediyesi’nde iki dönemdir başkanlık yapan Mustafa Tuna’nın 2018 seçimlerine kadar Gökçek’in makamına oturması ağırlık kazanmaya başladı. Bu görüşün ağırlık kazanmasının ardından ilk olarak, Sincan Belediye Meclisi’ne 25. sıradan giren AKP’li üye Selahattin Tırın istifa etti. Tırın’ın ardından 26, 27, 28, 29 ve 30. sıralarda yedek belediye meclis üyeliği kazanmış AKP’liler de istifa etti. Bu istifalarla birlikte 31. sıradan belediye meclisine yedek üye olan AKP Sincan İlçe Başkanı Avukat Fatih Omaç’ın önü açılmış oldu. AKP kulislerinde, istifalarla Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmesinin ardından Omaç’ın da önce belediye meclisine üye yapılması, ardından belediye başkanlığına seçilmesinin hedeflendiği dile getiriliyor.
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