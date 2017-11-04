Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li ana-kızın ihale ‘başarısı’ /04 Kasım 2017 09:45

AKP’li ana-kızın ihale ‘başarısı’

AKP Gaziantep örgütünün kadın kollarında yönetici olan Fatma Güner Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın yemek şirketinin 7 yılda kentteki yemek ihalelerini kimseye kaptırmadığı ortaya çıktı. Şirket 2010 yılından bu yana kamudan aldığı 55 ihaleden yaklaşık 20 milyon TL kazandı. Anne Çelikkan, şirketteki 1 milyon 950 bin TL’lik hissesini üç ay önce kızına devretti.

SHABER3.COM



AKP Gaziantep İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan anne-kızın aile şirketi Gaziantep’teki kamu kuruluşlarının yemek ihalelerini kimseye kaptırmamış. AKP’de siyaset yapan anne Fatma Güner Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın (Kalender) aile şirketi “Çelikkan Yemek” 2010 yılından bu yana tam 55 ihale kazandı. AKP’li belediyelerden eğitim kuruluşlarına, sağlık kurumlarından emniyet müdürlüklerine kadar kamu kurumlarının ihalelerini neredeyse kimseye bırakmayan şirket 7 yılda kamudan yaklaşık 20 milyon TL aldı. Anne Çelikkan şirketteki 1 milyon 950 bin TL’lik hissesini; evlenen ve soyadı Kalender olarak değişen kızı Fadile Gülçin Çelikkan’a 3 ay önce devretti. 1983 doğumlu 34 yaşındaki AKP’li Kadın Kolları Üyesi Fadile Gülçin Kalender bu devrin ardından 3 milyon 900 bin TL’lik sermayesiyle şirketin tek sahibi ve yetkili müdürü olmuş oldu.

7 yılda 55 ihale

Gaziantep’te AKP teşkilatında Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda yer alan anne-kızın sahibi olduğu Çelikkan Yemek’in “akçeli işleri” dikkat çekiyor. Anne Fatma Güler Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın ortak olduğu şirketin aldığı ihaleleri incelediğimizde, siyaset yaptıkları kentte kamu kurumlarının neredeyse tamamına yemek hizmeti verdikleri görülüyor.

Kazanç 20 milyon TL

Çelikkan Yemek’in kazandığı ihaleler ve tutarlardan örnekler şöyle: 

2010: Niğde Devlet Hastanesi, ihale tutarı: 794 bin 449 TL.

2011: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 324 bin 894 TL.

2012: Gaziantep Üniversitesi, ihale tutarı: 991 bin 500 TL. Niğde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, ihale tutarı: 616 bin 881 TL.

2013: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 797 bin 18 TL.

2014: Gaziantep Halk Sağlık Müdürlüğü: 136 bin 500 TL.

2015: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 1 milyon 567 bin 330 TL.

2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü: 357 bin 840 TL.

2017: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 301 bin 140 TL.

4 BİN KİŞİLİK İFTAR
Şirketin organizasyonları arasında “Gaziantep’in Geleneksel İftar Buluşması” da yer alıyor. Toplam 4 bin kişilik iftar yemeğinde AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in iftara gelen konuklarla bizzat ilgilendiği görülüyor. Şirketin internet sayfasında yer alan tanıtımda iftar yemeğine, “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Akif Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başsavcı Vekili Kadir Günüç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un katıldığı” bilgisine yer veriliyor...

REFERANS KAMU KURUMLARI

Çelikkan Yemek Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi referanslarını şöyle sıraladı:

Gaziantep Valiliği

Gaziantep İl Emniyet ve Çevik Şube Müdürlüğü

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü

Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 

Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li ana-kızın ihale ‘başarısı’ Sonraki Haber >>

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Erdoğan-Perinçek koalisyonu ne kadar devam eder?

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

Metro istasyonunu sahte Apple Store yaptılar

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

CHP'li İlgezdi cezaevlerindeki 668 çocuğu Meclis gündemine taşıdı

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:01:29