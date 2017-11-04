AKP’li ana-kızın ihale ‘başarısı’

AKP Gaziantep İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan anne-kızın aile şirketi Gaziantep’teki kamu kuruluşlarının yemek ihalelerini kimseye kaptırmamış. AKP’de siyaset yapan anne Fatma Güner Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın (Kalender) aile şirketi “Çelikkan Yemek” 2010 yılından bu yana tam 55 ihale kazandı. AKP’li belediyelerden eğitim kuruluşlarına, sağlık kurumlarından emniyet müdürlüklerine kadar kamu kurumlarının ihalelerini neredeyse kimseye bırakmayan şirket 7 yılda kamudan yaklaşık 20 milyon TL aldı. Anne Çelikkan şirketteki 1 milyon 950 bin TL’lik hissesini; evlenen ve soyadı Kalender olarak değişen kızı Fadile Gülçin Çelikkan’a 3 ay önce devretti. 1983 doğumlu 34 yaşındaki AKP’li Kadın Kolları Üyesi Fadile Gülçin Kalender bu devrin ardından 3 milyon 900 bin TL’lik sermayesiyle şirketin tek sahibi ve yetkili müdürü olmuş oldu.





7 yılda 55 ihale





Gaziantep’te AKP teşkilatında Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda yer alan anne-kızın sahibi olduğu Çelikkan Yemek’in “akçeli işleri” dikkat çekiyor. Anne Fatma Güler Çelikkan ile kızı Fadile Gülçin Çelikkan’ın ortak olduğu şirketin aldığı ihaleleri incelediğimizde, siyaset yaptıkları kentte kamu kurumlarının neredeyse tamamına yemek hizmeti verdikleri görülüyor.





Kazanç 20 milyon TL





Çelikkan Yemek’in kazandığı ihaleler ve tutarlardan örnekler şöyle:





2010: Niğde Devlet Hastanesi, ihale tutarı: 794 bin 449 TL.





2011: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 324 bin 894 TL.





2012: Gaziantep Üniversitesi, ihale tutarı: 991 bin 500 TL. Niğde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, ihale tutarı: 616 bin 881 TL.





2013: Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ihale tutarı: 797 bin 18 TL.





2014: Gaziantep Halk Sağlık Müdürlüğü: 136 bin 500 TL.





2015: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 1 milyon 567 bin 330 TL.





2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü: 357 bin 840 TL.





2017: Şehitkamil Belediyesi. İhale tutarı: 301 bin 140 TL.





4 BİN KİŞİLİK İFTAR

Şirketin organizasyonları arasında “Gaziantep’in Geleneksel İftar Buluşması” da yer alıyor. Toplam 4 bin kişilik iftar yemeğinde AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in iftara gelen konuklarla bizzat ilgilendiği görülüyor. Şirketin internet sayfasında yer alan tanıtımda iftar yemeğine, “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Akif Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başsavcı Vekili Kadir Günüç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un katıldığı” bilgisine yer veriliyor...





REFERANS KAMU KURUMLARI





Çelikkan Yemek Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi referanslarını şöyle sıraladı:





Gaziantep Valiliği





Gaziantep İl Emniyet ve Çevik Şube Müdürlüğü





Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü





Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi





Gaziantep Şahinbey Belediyesi





Gaziantep Şehitkamil Belediyesi





Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü





Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü