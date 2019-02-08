Ankara 8 Sulh Ceza Hakimi TBMM’yi resmen sansürledi

Emekli general Korkmaz Tağma tarafından, Gündem gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe’nin 1993 yılında kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili 56 farklı içeriğe engeli getirildi. Engel getirilen içeriklerden biri TBMM’nin resmi tutanağı, diğeri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı.





Hukukçu Yaman Akdeniz’in kaleme aldığı bilgilere göre olay özetle şöyle gerçekleşti:





TBMM’YE SANSÜR









Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararıyla bir ilk gerçekleşti ve bir mahkeme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sansürledi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Eylül 1993 tarihli ve 47 sayfa numaralı tutanağı, sulh ceza hakimliğinin kararıyla erişime engellendi. Bu Meclis tutanağı aralarında Hatip Dicle, Leyla Zana ve Ahmet Türk’ün de yer aldığı 10 vekilin Anayasa’nın 98 ve Meclis İçtüzüğü’nün 103’üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını talep etmesine ilişkin 12 Ağustos 1993 tarihli dilekçeleriydi.





ÜSTELİK TALEP OLMAMASINA RAĞMEN





Konun daha dikkat çekici boyutu ise, Ferhat Tepe’nin 1993 yılında kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili erişime engelleme talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen dilekçede, TBMM’nin tutanağının linki bulunmuyordu.





General Korkmaz Tağma’nın avukatının talepleri arasında 1 Eylül 1993 tarihli TBMM tutanağıyla ilgili URL adresi yoktu. Ancak Sulh Ceza Hakimi, bu URL’yi kendisi ekleyerek erişim engeli getirdi.





Hakimin re’sen URL engelleme yetkisi bulunmuyor. Yasaya göre internette erişim engeli ancak talep üzerine gerçekleşebiliyor. Hakimler kendileri herhangi bir başvuru olmadan bir linkle ilgili erişim engeli kararı veremiyorlar.





Hakim, aynı kararla sadece TBMM tutanağına değil benzer şekilde Adalet Bakanlığı sayfalarında yer alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İsak Tepe v. Türkiye (no. 27244/95, 9 Mayıs 2003) kararının Türkçe tercümesinin de erişime engellenmesine karar verdi.





Böylece yerel bir hakim, Anayasa’ya göre en yüksek hukuk mercisi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını sansürlemiş oldu.





TÜRKİYE’NİN 90’LI YILLARINDAKİ KARANLIK VAKALAR DA TEMİZLENİYOR





Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan bu talep oldukça dikkat çekiciydi. Hükümetin şu an işlediği hak ihlalleriyle ilgili haberlere anında erişim engeli gelirken, ilk kez geçmiş yıllara ait olayların da internetten temizlenmesi vakası gerçekleşmiş oldu.



