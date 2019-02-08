AKP ilçe başkanından itiraf: Hırsız bizim hırsızımız

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adaylarına destek isteyen AKP Çamlıyayla İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş, bazı belediye başkan adaylarının hırsızlık yaptığını kabul ederek, “Hırsız bizim hırsızımız, biz yanında yer alırız” dedi.





AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın seçim çalışması kapsamında Mersin’in Çamlıyayla İlçesinde konuşan AKP’li ilçe başkanı, hırsız belediye başkanı adaylarına destek istedi.









6 Şubat Çarşamba günü partisinin ilçe başkanlığında bir konuşma yapan AKP İlçe Başkanı Yetiş, her türlü şaibeye karşın kendi adaylarının seçimleri kazanması gerektiğini söyledi. Belediye başkanları ve adayları konusunda birçok iddianın gündeme geldiğini ancak rakip partilerin kazanmaktansa kendi partilerinin seçimlerden galip ayrılması gerektiğini öne süren Yetiş, “İki seçeneğimiz var, ya devletin hainlerinin yanında olacaksınız ya da mevcut başkanımıza ‘hırsız’ diyen de oldu, ‘yanlış yapıyor’ diyen de oldu. Ben de diyorum ki ‘vatan hainlerinin yanında yer almaktansa hırsız bizim hırsımız arkadaşlar, biz yanında yer alırız.’ Yarın bunun bedelini çok ağır öderiz. Yarın burayı Allah korusun kaybetme durumunda biz bunun hesabını veremeyiz” dedi.





“KILAVUZU KARGA OLANIN…”

Yetiş’in sözlerinin bir “itiraf” olduğunu dile getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “AKP ilçe başkanının konuşma diline bakın, kendilerine oy vermeyenleri vatan haini ilan ediyor, yetmiyor kendi adayının hırsız olduğunu kabul ediyor. Peki, bu ilçe başkanı bu cesareti nereden alıyor? Tabi ki mensubu olduğu partinin en üst düzey makamındaki kişinin yaptığı açıklamalardan alıyor. Elbette kılavuz karga olunca ağzından da bu cümleler dökülüyor” dedi.





“SEÇİM KAZANMAK UĞRUNA”

Cumhur ittifakının kabullendiği “hırsız adaylara” geçit vermeyeceklerini dile getiren CHP’li Başarır, “Bu güzel ülkemin kim bilir hangi yöresinde, kim bilir hangi AKP ve MHP il ya da ilçe başkanı, seçim kazanmak uğruna kendilerine oy vermeyenleri kim bilir neyle suçluyor, hangi hakaretlerde bulunuyor, siz düşünün” ifadelerini kullandı