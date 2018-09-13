Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi'den flaş Ayasofya kararı /13 Eylül 2018 15:15

Anayasa Mahkemesi'den flaş Ayasofya kararı

Anayasa Mahkemesi, Ayasofya’nın namaz kılmak için ibadete açılması talebinin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, ‘yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez buldu.

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Ayasofya’da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir dernek, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Derneğin başvurusunda, Ayasofya’nın namaz kılmak için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü’nce ele alındı.

Öncelikle derneğin bireysel başvuruda bulunma hakkı olup olmadığını irdeleyen Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu ‘kişi bakımından yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez bulduğu belirtildi.

İhlale neden olduğu ileri sürülen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldığı öğrenildi. Bu nedenle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

Bireysel başvuru hakkına sahip olanları düzenleyen kanun maddesi uyarınca, ihlale yol açtığı öne sürülen eyleme karşı güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler başvuru yapabiliyor. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuruda bulunamıyor. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabiliyor.
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