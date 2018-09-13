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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
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13 Eylül 2018 15:17
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.
SHABER3.COM
Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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