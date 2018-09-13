Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar /13 Eylül 2018 15:17

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SHABER3.COM

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:10