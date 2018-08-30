Anahtarı hırsıza verilen şirket: Türk Telekom

Semih Ardıç / Tr724





Türk Telekom 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla başta Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası olmak üzere 29 alacaklı bankanın oldu. Oger Telecom’un kurduğu OTAŞ’ın elindeki yüzde 55 hisse bankalara devredildi.





4,75 milyar dolar kredi borcu ödenmeyince bankalar alacağının peşine düştü. 22 aydır kanunun kendilerine verdiği hakları kullanamıyorlardı. Saray’ı ikna etmek için çaldıkları kapılar yüzlerine kapanıyordu.





HEM BATIRDILAR HEM DE KULİS YAPTILAR





Zira Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın has bürokratları (Fahri Kasırga, Fuat Oktay) ile müşavirleri (Yiğit Bulut) şirketi batırdıkları gibi hisselerin el değiştirmemesi için kapalı kapılar ardında kulis yaptı.





Saray gazetelerinde Telekom’un stratejik bir şirket olduğundan dem vuran haberler yayımlandı. Böyle bir şirket elden çıkarsa Türkiye’nin iki yakasının bir araya gelmeyeceği terennüm ettirildi.





Devasa bir telekomünikasyon şirketini batırmayı başaran yöneticilerin tek derdi koltuk olunca Türk Telekom bankalardan aldığı krediyi ödeyemedi.





Doların son 3 senede 2,5 TL’den 6,5 TL’ye tırmanmasıyla şirket fiilen batmış oldu.





BANKALAR İÇİN YOLUN SONU





Bankalar işler yolunda iken Telekom kredisinin risklerini üstleniyordu. Amma velakin son iki ayda Türkiye’de ekonomi altüst oldu.





Alacaklarını tahsil edemeyeceği endişesine kapılan bankalar hükûmete şu teklifi takdim etti: “Ya hisseleri devralalım ya da bize bu batık yüzünden sermaye desteği verin.”





Türk Telekom’u 2005’te devralan Oger Telecom 2014 yılına kadar özelleştirme bedelinin tamamına yakının temettü olarak geri aldı. Oger’den geriye 4,75 milyar dolar borç kaldı.





Krizle boğuşan Saray bir de bankaların sermaye ihtiyacı tartışmasını göze alamazdı. Erdoğan bankaları kurtarmak için Telekom’u vermeye razı oldu.





Bankalar, büyük ortaklarının ve diğer hissedarlarının hukukunu geç de olsa muhafaza altına aldı.





Hiç bilmedikleri telekomünikasyon işini nasıl idare edeceklerini düşünemeyecek kadar köşeye sıkışmışlardı.





Sabancı’nın Akbank’ı, Ferit Şahenk’in eski bankası Garanti, yüzde 27’si Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ait olan İş Bankası ve diğerleri alacaklarını tahsil edene kadar Türk Telekom’da kalacak.





Belki 3-5 seneyi bulabilir bu zoraki nikâh.





KRİZDE TÜRK TELEKOM’A ALICI ÇIKMAZ





TL’nin mum gibi eridiği iklimde kimse Türk Telekom’u satın almaz. Zaten alıcı çıksa bankalar bu işleme tavassut edecekti. Kimse rağbet göstermedi hisse devrine.





Ehven-i şer çözümden başka bir şık görünmüyor.





HARİRİ AİLESİ VE AHBAPLARI İHYA OLDU





Gelelim Telekom’u 2005 senesinde 6,55 milyar dolara satın alan Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin ailesine ait Saudi Oger şirketine…





Oger Telecom, OTAŞ üzerinden Türk Telekom hisselerini devralmıştı. Bankalara 4,75 milyar dolar borcunu ödemeyen OTAŞ özelleştirmenin yapıldığı seneden itibaren her sene temettü (kâr payı) aldı.





Borsa İstanbul’a verilen beyannamelere göre Hariri ailesi 2014 yılına kadar özelleştirme bedelinin tamamını temettü transferi ile geri aldı.





Geride 4,75 milyar dolar (30,6 milyar TL) borç kaldığına göre Türkiye’nin bu işten kâr ettiği söylenebilir mi?





Bilakis Türk Telekom özelleştirmesinin finali büyük bir soyguna işaret ediyor.





MİLYARLARCA DOLAR YURTDIŞINA KAÇIRILDI





Oger Telecom hükûmetle bu kadar içli dışlı bir grup olmasaydı milyarlarca dolar kaynak bu kadar kolay yurtdışına çıkarabilir miydi?





Hadi kaynak çıktı, bu kadar yüksek borcu bırakıp gidebilir miydi? Neticede devrettikeri hisseler Hazine’ye ait. Sadece 21 seneliğine işletme hakkını kendilerine verilmişti.





Telekom aynı telekom. Oger’e giden temettü devlette kalsaydı ne âlâ! Birileri geldi ve hepimizin gözü önünde kasayı boşalttı gitti.





Özelleştirmenin yapıldığı 2005’ten 2018’e kadar geçen 15 senenin hesabına soracak Cumhuriyet savcısı kaldı mı?





Kapıda güvenlik görevlisi hariçten gelecek hırsızlara karşı bekliyor. Oysa Türk Telekom’un kasasının anahtarları hırsıza verilmiş.





Bankalar da alacağını bir şekilde tahsil edecek.





Nihayetinde bütün bu soygunun ceremesini vatandaş çekecek.



