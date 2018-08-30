Almanya'daki aşırı sağ tehlikesi Europol'ün dikkatini çok önce çekmiş

Europol'ün Haziran ayında yayımlanan yıllık terör raporunda, Avrupa'da özellikle mülteci akınından sonra giderek daha fazla hissedilen "aşırı sağcı şiddete" yönelik kaygılar dile getirildi.







BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesinden aktardığına göre, Europol'ün raporunda Almanya'daki aşırı sağcı gruplara geniş yer verildi.





Chemnitz kentinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek göçmen karşıtı olayları başlatan ve "Nazi yanlısı" görüşlere sahip oldukları belirtilen NPD Gençlik Örgütü, Pegida, Dritte Weg ve Die Rechte gibi örgütlerin isimleri, Europol raporunda da ön plana çıkıyor.





Bu örgütlerin "Identitäre Bewegung" (Kimlik Hareketi) adlı organizasyon tarafından yönlendirildiği belirtilen raporda, aşırı sağcı şiddetin cihatçılarla birlikte Avrupa'da yükselen tehdit olduğu vurgulandı.