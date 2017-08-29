Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Atayün'ün eşini de tutukladılar /29 Ağustos 2017 08:05

Anadolu Atayün'ün eşini de tutukladılar

15 Temmuz sonrası başlatılan ‘cadı avı’ndan kaçmak için Muğla’nın Fethiye ilçesinde Yunanistan’da geçerken yakalan eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün’ün eşi Birsen Atayün, meslekten ihraç edilen doktor ve bot kaptanı tutuklandı. Birsen Atayün’an oğlu ile tutuklanan doktorun eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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26 Ağustos cumartesi günü Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmek için balıkçı barınağında bota binen Birsen Atayün ve oğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına almıştı. 18 Ağustos’ta Anadolu Atayün 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızı kelepçelenerek ve medya şovuyla nezarethaneye atılmıştı.

Atayün’ün eşi ve oğlunun emniyette susma hakkını kullandıkları aktarıldı. Daha sonra Adliyeye sevk edilenlerden Atayün’ün eşi B insen Atayün ile  doktor M.A. ve bot kaptanı H.A. tutuklandı. Atayün’ün oğlu B.S.A. ve doktor M.A’nın eşi S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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