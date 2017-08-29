Anadolu Atayün'ün eşini de tutukladılar

26 Ağustos cumartesi günü Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmek için balıkçı barınağında bota binen Birsen Atayün ve oğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına almıştı. 18 Ağustos’ta Anadolu Atayün 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızı kelepçelenerek ve medya şovuyla nezarethaneye atılmıştı.







Atayün’ün eşi ve oğlunun emniyette susma hakkını kullandıkları aktarıldı. Daha sonra Adliyeye sevk edilenlerden Atayün’ün eşi B insen Atayün ile doktor M.A. ve bot kaptanı H.A. tutuklandı. Atayün’ün oğlu B.S.A. ve doktor M.A’nın eşi S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.