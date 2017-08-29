Trump'ın BM konuşması öncesi ABD'de 2 kritik istifa

ABD Diplomatları İstifa Etmeye Devam Ediyor: Trump’ın BM konuşması öncesi





ABD’nin uluslararası örgütlerdeki politikalarından sorumlu Tracey Ann Jacobson ve Uluslararası narkotik ve kolluk kuvvetleri işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanlığı yardımcısı William Rivington Brownfield’in istifa ettikleri ortaya çıktı. Brownfield’in eşinin de yine Dışişleri bakanlığından dört ay önce istifa ettiği haberleşti.







Bu istifaların Trump’ın BM Genel Kurulunda ilk kez tüm dünyaya konuşacağı tarihten haftalar önce gelmesine dikkat çekildi.





Trump göreve geldiğinden beri düzinelerce kariyer yetkililerinin istifaları sürüyor Birçoğu Trump’ın vizyonu ve politikalarına olan uyumsuzluğu neden olarak gösteriyor.





Trump’ın Kongre’ye gönderdiği bütçede ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesinde %37’lik bir kesinti olması da Bakanlığa Beyaz Saray’ın önem vermediği ve ihmal ettiği şeklinde anlaşılıyor.







Geçtiğimiz haftalarda Putin’in Moskova’dan kovduğu 700 küsür ABD yetkilisi için Trump’ın ‘iyi yapmış, teşekkür ediyorum. Böylece paramızı israf etmeyeceğiz’ demiş ve bu da yine diplomatik dünyada büyük tepkiye neden olmuştu.





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