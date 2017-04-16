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İşte ilk sonuçlar... Evet ve Hayır oranları
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16 Nisan 2017 17:57
İşte ilk sonuçlar... Evet ve Hayır oranları
Başkanlık anayasası için gidilen referandum sonuçları gelmeye başladı.
SHABER3.COM
Anadolu Ajansının açıkladığı sonuçlara göre şu an evet ve hayır oranları şöyle:
İŞTE REFERANDUM SONUÇLARI
EVET:
% 53.3
HAYIR:
% 46.7
AÇILAN SANDIK ORANI:
% 83.4
SEÇİMLERE KATILIM ORANI:
%86.6
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