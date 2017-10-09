Samanyolu Haber /Gündem / Ampute milliler destan yazdı /09 Ekim 2017 20:58

Ampute milliler destan yazdı

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Türkiye maçı Osman'ın son dakika golüyle 2-1 kazandı!

SHABER3.COM

Türkiye 2-1 İngiltere 

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon!

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
İlk yarının sonunda Ömer Güleryüz’le 1-0 öne geçen Türkiye, maçın son bolümüne kadar üstünlüğünü korusa da son dakikada 50’de Westbrook skoru eşitledi.

Herkes maçın uzatmalara gitmesini beklerken Osman Çakmak, 50+2’de son sözü söyledi ve Türkiye, binlerce taraftarın önnüde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar kol kola müsabakayı izlerken müsabaka öncesinde İngiltere Ampute Milli Futbol Takımı’nın ısınmaya çıkarken ıslıklanması üzdü.

TFF’nin “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşılaştı. Türkiye, Beykoz-Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çeyrek finalde Rusya’yı muhteşem bir mücadelenin ardından uzatmalarda 2-1, yarı finalde de Polonya’yı 2-0 yenerek finalist oldu.

İngiltere ise çeyrek final maçında Fransa’yı 2-0, yarı finalde de İspanya’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Grubundaki ilk iki maçında Almanya’yı 7-0, Gürcistan’ı 9-0’la geçen A Milliler, İspanya’yı da 4-0’la geçerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselmişti.
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