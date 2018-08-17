Amnesty’nin yeni patronu: Erdoğan, bağımsız bir darbe soruşturması çağrısı yapmalı

Türkmen Terzi/ Johannesburg









Naidoo, bir vefa örneği olarak, bir zamanlar Güney Afrika’nın özgürlük mücadelesinde beraber olduğu Nelson Mandela’nın, Johannesburg’taki vakfında ilk toplantısını yaptı. Daha önce Greenpiace başkanlığı yapan Naidoo, Amerika Başkanı Donald Trump’ın şu ana kadar Türkiye’de hiç bir insan hakkı ihlaline ses çıkarmadığını, sadece kendi vatandaşı Papaz Brunson serbest bırakılmadı diye amborgo uygulayıp bütün Türk halkını cezalandırmasının uygun olmadığını anlattı.





Naidoo, “Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbesininin derinlemesine incelenmesi çok önemlidir. Darbenin hemen ardından çok sayıda insanın, haklarında hiç bir suçlama yapılmaksızın, delil olmadan hapse atıldığını izledim. Eğer Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe günü ve sonrasında yaşananları araştıracak uluslararası bağımsız bir soruşturma için girişimde bulunursa, darbe sonrası yaptıklarının haklılığını göstermesi açısından çok akıllıca davranmış olur.”diye konuştu.





Turkiye de magdurların kendi aralarında çok bölündüğünü söyleyen Naidoo, ”Şu anda Erdogan her zamankinden daha fazla düşmana sahip , ümit ederim ki Turkiye’deki bütün gruplar insan haklarını destekler, adaletin ve gerçek bir demokrasinin tekrar geri gelmesi için, Türkiye’deki muhalif grupların birlik ve beraberlik içindede dayanışma göstermeleri bütün ülke insanları için çok önemlidir.” diye devam etti.





Suçsuz insanların serbest bırakılması ekonomiye katkı sağlar





Naidoo, haklarında şuçlama olmadan mahkum edilen onbinlerin serbest bırakılması devlet bütçesini rahatlatır dedi. Amnesty Sekreteri şunları tavsiye etti, “Çok üzücüdür ki, Türkiye’deki halk son siyasi krizlerin faturasını ödüyor. Amerika ile Yaşanan gelişmeler hayat pahalılığını artıracak, Erdoğan’a tavsiyem, Amerika ile krizi bir anca önce çözmek için yollar bulması, gayret etmesi, haklarında iddianame olmayan binlerce insanı hapisten bırakması. Şu anda hapislerde onbinlerce insan var, bu insanların serbest bırakılası ekonomik krizin aşılmasına katkı yapar. Belki hapishanelerde harcanan para çok çok büyük değildir ama az da değildir, çok fazla insanın herhangi bir suçlama yapılmadan çok uzun zaman hapishanelerde tutulduğu düşünülürse. Umarım, siyasi karar vericiler şartların daha da kötüye gitmemesi için Türkiye’deki halkların sosyal ve ekonomik haklarını düşünürler. İnsanlar Türkiye’de çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar, durumlarının daha kötüye gitmemesi lazım.”





Naidoo, Amnesty’nin önceki genel sekreteri Salil Shetty’nin Türkiye Direktörü Taner Kılıç’ı hapishanede ziyaret ettiğini anlatarak şöyle konutu, “Shetty, Taner’in kendisinden çok hapishanelerdeki siyasi mahkumları düşündüğünü, kendisinin durumunun onlardan biraz daha iyi olduğunu söylemişti”. Naidoo, “Ben de Taner’i gelecek hafta hapishanede ziyaret etmek istiyordum ama Amnesty’deki ilk günümde Türkiye Direktörümüzün serbest bırakılması benim için en büyük hediye oldu. 1.5 milyon üyemiz Taner’in serbest bırakılması için yorulmadan kampanya düzenlediler” dedi.





Amnesty Uluslararası genel sektererliğine seçilen Güney Afrikalı aktivist Naidoo, Johannesburg’daki Nelson Mandela Vakfı’nda düzenlenen medya konferansından sonra, Taner Kılıç ile bir canlı internet bağlantısı gerçekleştirdi. Kılıç, hapishanedeki günlerinde kendisini yalnız bırakmayan Amnesty çalışanlarına teşekkür etti. Naidoo ise, “ Taner şu anda ailenle vakit geçir, haftaya seni ziyarete geleceğim” dedi.





Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasına değil, asıl tutuklanmasına çok şaşırdığını ifade eden Naidoo, “Taner çok önce serbest bırakılmalı idi, hakkında hiç bir suçlama yapılmadan çok uzun süre hapis yattı” dedi. Kılıç’ı ziyaretinde Türkiye’deki insan hakları ihlallerini görüşeceğini belirten Naidoo, tutuklu bulunan gazetecilerin, avukatların, siyasilerin durumunu ayrıntılı olarak görüşeceğini söyledi.