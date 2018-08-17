Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP Tabanı Erdoğan'ı dinlemedi... Faizsiz bankalarda dolar mevduatı patladı /17 Ağustos 2018 12:00

AKP Tabanı Erdoğan'ı dinlemedi... Faizsiz bankalarda dolar mevduatı patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dolar bozdurun' çağrısının ardından, vatandaşların ve şirketlerin dolar mevduatında 1.3 milyar dolar artış yaşandığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, faizsiz bankacılık yaptıklarını öne süren katılım bankalarında da değişmedi.

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Türk Lirası’nın, Amerikan Doları karşında hızla değer kaybetmesi üzerine hem hükümet kanadından hem de Erdoğan’dan ‘yastık altındaki’ dolar ve altınların TL’ye çevrilmesi çağrıları yapıldı. Fakat çağrı, dini hassasiyetleri nedeniyle kimi yurttaşlar tarafından tercih edilen ve katılım bankası adı altında 'İslami bankacılık' yapan bankalara ya da bankalardaki toplam dolar mevduatlarına yansımadı.

İki haftada 1 milyar dolar artış

 Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları Erdoğan’ın TL’ye dönüş çağrısı ardından 10 Ağustos ile biten haftada 1.3 milyar dolar arttı. Vatandaşın dolar hesapları 188 milyon dolar arttı. Şirketlerin yüklü dolar alımları dikkat çekti. TCMB verilerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar artışa 91.6 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 1.1 milyar dolar artışla 68.3 milyar dolara yükseldi.

 İslami bankalarda durum

Yurtdışındaki bankalarda kişilerin mevduat hesaplarının ise iki hafta içerisinde yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar arttığı gözlendi. Türkiye’deki insanların, yurtdışında yerleşik bankalarda ise yaklaşık olarak 18 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyor. BirGün'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İslami bankalardaki söz konusu mevduat miktarı ise 13. 5 milyar dolara çıktı. Dolar/TL geçen hafta 5.1’li seviyelerden 7 seviyesine kadar yükselmişti.
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