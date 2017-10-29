Amerikalılar 668 bebeğin hapiste tutulmasına ne dedi?

Türkiye’de, OHAL kapsamında, gerek doğumdan hemen sonra gerekse anneye muhtaç yaştaki 668 masum çocuk anneleriyle birlikte hapishanenin zor şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.



Amerika’da yaşayan bir grup duyarlı insan, Türkiye’de yaşanan bu hukuksuzluğa sessiz kalmadı. Farklı kültürlerin bir arada olduğu festivalde, mağdurların sesini duyurma amacıyla, dışarıda balon uçuramayan çocukların sayısını yansıtan ?668 rakamlı balonlar dağıttı. Burada kendilerine mikrofon uzatılan Amerikalılar hapiste tutulan küçük çocuklar ve bebekler için üzüntülerini ifade ederken açılan yardım kampanyalarına katılım çağrısı yaptı.





Ziyaretçiler change.org sitesindeki #668bebekhapiste adlı kampanyaya katılarak katkıda bulundu.





Hapisteki bebeklerin sayısını duyan ebeveynler şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.





Kampanyaya çocuğuyla birlikte çektirdikleri fotoğraflarla destek olan duyarlı insanlar, bebeklerin ve annelerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diledi.







