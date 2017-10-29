Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalılar 668 bebeğin hapiste tutulmasına ne dedi? /29 Ekim 2017 17:02

Amerikalılar 668 bebeğin hapiste tutulmasına ne dedi?

ABD'de düzenlenen geleneksel festivalde dağıtılan 668 bebek hashtag'li balonlar büyük ilgi odağı oldu.

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

Türkiye’de, OHAL kapsamında, gerek doğumdan hemen sonra gerekse anneye muhtaç yaştaki  668 masum çocuk anneleriyle birlikte hapishanenin zor şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. 
Amerika’da yaşayan bir grup duyarlı insan, Türkiye’de yaşanan bu hukuksuzluğa sessiz kalmadı. Farklı kültürlerin  bir arada olduğu festivalde, mağdurların sesini duyurma amacıyla, dışarıda balon uçuramayan çocukların sayısını yansıtan ?668 rakamlı balonlar dağıttı. Burada kendilerine mikrofon uzatılan Amerikalılar hapiste tutulan küçük çocuklar ve bebekler için üzüntülerini ifade ederken açılan yardım kampanyalarına katılım çağrısı yaptı.

Ziyaretçiler change.org sitesindeki   #668bebekhapiste adlı kampanyaya  katılarak katkıda bulundu.

Hapisteki bebeklerin sayısını duyan ebeveynler şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. 

Kampanyaya çocuğuyla birlikte çektirdikleri fotoğraflarla destek olan duyarlı insanlar, bebeklerin ve annelerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diledi.


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668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

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