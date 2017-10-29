Samanyolu Haber /Gündem / CNN'e göre Pazartesi ABD'de gözaltılar başlayabilir /29 Ekim 2017 16:15

CNN'e göre Pazartesi ABD'de gözaltılar başlayabilir

Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, büyük jüri ilk suçlama taleplerini onayladı. CNN'e göre Pazartesi itibariyle gözaltıların başlayabileceği belirtildi

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CNN’de yayınlanan haberde, suçlamaların yöneltildiği kişilerin pazartesi gününden itibaren gözaltına almalarının başlayabileceğini belirtiyor. Suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Reuters, Wall Street Journal ve NBC de, CNN’e benzer iddialarda bulundu. Bilgilerin kime dayandırıldığını belirtilmedi. Mueller’in ofisi, CNN’in yorum isteklerini cevapsız bıraktı. Yine CNN’in belirttiğine göre, Mueller’ın ekibinde çalışan avukatlar, büyük jürinin toplandığı, Washington’daki federal mahkeme binasına girerken görüldü.

Amerikanın sesi'ne göre özel savcı Mueller, soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürütüyor.

Mueller özel savcı olarak mayıs ayında, eski FBI direktörü James Comey’nin görevden alınmasından kısa bir süre sonra atandı. Mueller, Başkan Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla yakın ilişkide olduğu iddialarını soruşturuyor. Bir başka soruşturma da Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasına müdahil olmaya çalışıp çalışmadığı. Soruşturma, Trump’ın seçim kampanyasında çalışan kişilerin Rusya’yla iş bağlantıları olup olmadığına da bakıyor. Mueller’ın soruşturması dışında, Kongre’deki üç farklı komisyon da Rusya bağlantıları iddialarıyla ilgili kendi soruşturmalarını yürütüyor.

MUELLER FLYNN-AKP İLİŞKİSİNİ DE ARAŞTIRIYOR

Geçtiğimiz aylarda Reuters haber ajansı, ABD'de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın, Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in "Türkiye ile olası bağlantılarını" soruşturacağını bildirmişti. Ajans, Mueller'in Flynn hakkındaki mevcut soruşturmayı, Virginia'daki bir tahkikat heyetinin incelemesini katarak genişlettiğini duyurmuştu. Reuters'a göre soruşturma kapsamında, sadece Flynn ve Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi veya sonrası Rusya ile olası ilişkileri incelenmiyor. Flynn'in 2016'da Türk iş adamı Ekim Alptekin'den yapılan ödeme sonrası yaptığı lobi faaliyeti de soruşturuluyor.

Emekli general Flynn ABD'de AKP lehine lobi için anlaşmış, bunun için bazı yayın organlarında yazılar yayınlamıştı. Flynn ayrıca ABD basınına göre AKP'li üst düzey isimlerle Fethullah Gülen'in ülkeden kaçırılması toplantısı yapmış, bu toplantıya katılan eski CIA direktörü de bu iddiayı doğrulamıştı
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