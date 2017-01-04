Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı isimden Takvim'in yayın yönetmenine: Ruh Hastası /04 Ocak 2017 15:00

Amerikalı isimden Takvim'in yayın yönetmenine: Ruh Hastası

Takvim Gazetesi'nin yayın yönetmeni Ergün Diler'in iddiası alay konusu olurken kendisi hakkındaki en iyi yorumu Amerikalı uzman yaptı: Ruh hastası

SHABER3.COM

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, İstanbul Reina’da yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında verilmek istenen mesajın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e olduğunu iddia etti. Güler, saldırının olduğu gece caddede yüzlerce polisin görev yaptığını söyledi ve “İstihbarat vardı ama engel olunamadı” dedi.

Güler, verilmek istenen mesajın Kraliçe Elizabeth’e olduğuna yönelik iddiasını İspanyolca ve futboldan örnekler verdi.

Güler’in Twitter hesabından yazdığı mesajlarından bir bölümü şöyle:



ABD'Lİ ORTADOĞU UZMANI: TAKVİM'İN RUH HASTASI YÖNETMENİ

Ortadoğu uzmanı akademisyen Henri Barkey, attığı tweet mesajında ise Diler'in yazdığına ''Takvim Gazetesi Ruh Hastası Yönetmeni: İspanyolca’da Reina 'kraliçe' demek; Reina’daki mesaj Kraliçe Elizabeth’eydi!'' yorumuyla paylaştı



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