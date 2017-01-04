İngiltere İçin Kimyasal Saldırı Uyarısı

Sunday Times gazetesine demeç veren Wallace herhangi bir somut bilgi almadıklarını ancak IŞİD'in Avrupa'da "toplu katliam" yapma hedefi taşıdığını aktardı.





Wallace "IŞİD'in kimyasal silah kullanmaya karşı herhangi ahlaki bir itirazı yok. Eğer yapabilirlerse bunu bu ülkede yaparlar" dedi.





Wallace "Bu saldırılardaki ölüm oranları herkesin en büyük korkusu. IŞİD'in Suriye ve Irak'ta kimyasal silah kullandığını gördük. Bunu Avrupa'da da deneme hedefleri var" diye konuştu.





IŞİD'in kitlesel ölümlere neden olacak saldırılar peşinde olduğunu söyleyen İngiliz bakan "Mümkün olduğunca fazla insana zarar vermek ve korkutmak istiyorlar" dedi.





Wallace ayrıca Şubat ayında Fas'ta yetkililerin bir hücre evini basarak ölümcül zehirler üretebilecek maddelere rastladığını da belirtti.





Europol Raporu





Ulusal Güvenlik Bakanı Wallace Aralık ayında kamuoyuna açıklanan Avrupa Polis Ofisi Europol raporuna da değindi.





Europol'un IŞİD'in taktiklerindeki değişikliklerin ele alındığı raporda Avrupa'da IŞİD'in hedef listesinin başında Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler yer alıyor.





Rapor Avrupa'da IŞİD'in özellikle Sunni Suriyeli mültecilere yaklaşabileceğini ve bu mültecilerin radikalleşmeye açık olabileceğini öne sürdü.





Europol ayrıca Avrupa'daki saldırılarda makineli tüfeklerin yanısıra, IŞİD üyelerinin el yapımı bombalar ve kimyasal ya da biyolojik silahlar kullanabilecekleri uyarısında da bulundu.





Raporda "IŞİD Avrupa'da bir noktada kimyasal ve/veya biyolojik silahlar kullanabilir. IŞİD'in Suriye'de hardal gazı kullandığı biliniyor ve bu gazı kendisinin ürettiği sanılıyor. IŞİD'in Irak'ın eski silah programında yer almış kişileri barındırdığı sanılıyor. Ayrıca örgütün Irak ve Libya'daki kimyasal silah depolarına erişimi olduğuna inanılıyor. IŞİD'in biyolojik silah denemeleri yaptığına dair belirtiler de var" ifadeleri kullanıldı.





Wallace IŞİD'in Ortadoğu'daki varlığı azaldıkça Avrupa'ya dönen cihatçıların büyük bir tehdit oluşturacağını da söyledi.





Yaklaşık 800 İngiltere vatandaşının Suriye'de IŞİD saflarında savaşmaya gittiğini söyleyen Wallace, bunun yarısının geri döndüğünü ve yüz kadar kişinin de öldürüldüğünü açıkladı.





Wallace "En büyük endişe Musul düşerse IŞİD'in diğer üsleri de düşer. Suriye'de IŞİD için savaşan önemli sayıda İngiliz vatandaşı var. Büyük olasılıkla eve dönmek isteyecekler" dedi.





Geçen ay İngiltere İstihbaratı MI6 İngiltere'ye terör tehdidinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu açıklamıştı.





MI6 Başkanı Alex Younger 2013 yılından bu yana istihbarat ve güvenlik servislerinin 12 terör saldırısını engellediğini de belirtmişti.