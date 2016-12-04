Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da konser faciası :9 ölü /04 Aralık 2016 11:05

Amerika'da konser faciası :9 ölü

AMERİKA'nın Kaliforniya eyaletinde bir partide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Amerika'da konser faciası :9 ölü


Kaliforniya'nın Oakland kentinde Cuma günü yerel saatle 23.30 sıralarında bir salonda düzenlenen partide yangın çıktı. Yangında 9 kişi hayatını kaybederken ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Oakland İtfaiye Müdürü Teresa Deloche-Reed yerel basına yaptığı açıklamada, salonda bulunduğu sanılan 25 kişinin daha yaşamını yitirmiş olabileceğini belirterek 30-40 arasında kayıp olabileceği uyarısı yaptı.


Yangının nedeni henüz belirlenemezken yetkililer, salonun eski bir depodan dönüştürüldüğü için partiye katılanların alevlerden kaçmasının daha zor bir hale getirdiğini söyledi. Konser sırasında depoda 50 ile 100 kişi olduğu tahmin ediliyor.
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