Derbi başladığı gibi bitti





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.





Maçın gidişatının bu tür bir oyun tarzını ortaya çıkardığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıcak bakmadığımız, istemediğimiz bir oyun tarzıydı. Maç hem bizim için hem izleyenler için keyifli olmadı, üzgünüm. Bu maçı kaybetsek rakibin avantajı olacaktı, biz kazansaydık biz avantaj yakalayacaktık. Psikolojik eşik atlanabilirdi. Pozisyon olmaması boşuna gelmek gibi bir şey" diye konuştu.





Seyircinin ve rakibinin baskısına karşı soğukkanlı kalarak ve güvenli oynayarak savunma anlayışında başarılı olduklarını kaydeden Güneş, "Hücumda çıkma konusunda sıkıntı yaşadık. Disiplinli oynayan oyuncuları tebrik ediyorum. Oyunun güzelliğini eksik bırakmaları bugünün sıkıntısıydı. Rakip pozisyon üretemeyince baskısı oldu, onu kırdık" dedi.





Son iki haftada ikişer puan kaybettiklerini hatırlatan Güneş, "Galatasaray maçında da puan kaybetmiştik. Derbide puan kayıpları üzüntü verici. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önemli bir maça çıkacağız. Yarın ter idmanı yapıp yola çıkacağız. Taktik idmanı yapmadan sahaya çıkacağız. Ligde üç maçımız kaldı. İkisi sahamızda, biri deplasmanda olacak. İnşallah bunları kazanıp son iki maçtaki kayıpları telafi ederiz" diye konuştu.





İstedikleri oyunu ortaya koymakta zaman zaman zorlanmalarının sakat oyuncuların varlığından da kaynaklandığına dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:





"Kiev maçının da etkisi var. Aboubakar'ı oyuna koyduğumda da düşündüğümün altında kaldı. Rhodolfo, idmana çıkıyor ama toparlayamadı. Başka sakatlarımız var. Tam form tutmamış oyuncular var. Tosic ve Adriano'nun rahatsızlıkları vardı. Tempoya ayak uyduramadık, hücumda etkinliğimiz azaldı."





Teknik adam, maçta Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepki gösterdiği oyuncusu Gökhan Gönül'e de destek verdi.





Gökhan Gönül'ün kendi isteğiyle oynayıp oynamadığı sorusunu yanıtlayan Güneş, "Bütün oyuncuların isteği var, Beck de oynamak istiyor. Oyuncu ihtiyaca ve takıma göre oynar. Burası amatör takım değil. Gökhan uluslararası deneyimi olan, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri. İsmail, Şener, Hasan Ali de öyle. Bunlar iyi oyuncular" şeklinde konuştu.





İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'ye gitmesi gibi Gökhan Gönül'ün de Beşiktaş'a transfer olduğunu anlatan Güneş, şunları kaydetti:





"Fenerbahçe'den başka gelmek isteyen oyuncu da vardı, gelmedi. Önce çok iyi oyuncuydu, şimdi mi kötü oldu. Kızdıkları için mi sevdikleri için mi anlamıyorum. Ne oyuncuya hakaret etmek doğrudur, ne de oyuncunun taraftara tepkisi doğrudur. Oyuncuları baskı altına almaya çalışmaya saygı duyarım. Aşağılama duygularını onlara değil kendinize yapmış olursunuz. Sevdiğiniz, başarılı biri mi şimdi mi uyandınız? İsmail gelse 'alkışlayın' demiyorum ama yuhalamayın. Duygu bağlarından çıkıp rasyonel düşünmeliyiz. Şener'i de çok istemiştim alamadım. Ozan gol attı konuşmayayım mı? Bunlar çocukça ifadelerdir. Kalıp da yarın gidecek herkese bunu yapma potansiyeli var. Tutarlı olmak lazım. Beğenirsin beğenmezsin, beğeniyorsan tutuyorsan zaten."





Ricardo Quaresma'yı sarı kart gördüğü için oyundan aldığını vurgulayan Güneş, "Sarı kart görmüştü. Rakip de bu tip işleri yapıyordu. Bu tip kartları aldırmak için baskı yapıyordu. Sarı kartın ardından böyle bir diyalog olmasın diye aldım" dedi.





Şampiyonluğa oynayan bir takımın her maçı kazanması gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "3 puan alamadığın bir maçta rakibin sana yanaştığını düşünürsek beraberlik fena değil. Psikolojik eşikteyiz. Onun için kontrollü oynamamız gerekiyordu. Medipol Başakşehir önümüzde ama kötümser değilim. Kafamda Kiev maçı da var. Bu mücadeleyi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.





Daha önce olduğu gibi maç planlamasını eleştiren Güneş, "O kadar çaresizim ki yarın yenilenme yapıp seyahate gideceğiz. Oyuncuların durumu nedir? Salı günü maç oynayacağız. Federasyona da bildirdim. Niye cuma oynamadık? Kupayı bu haftaya niye koydunuz? Ana felsefeyi görmezseniz





ayrıntıda boğulursunuz. Fenerbahçe perşembe oynayacak, benim dinlenme şansım yok. Sadece Napoli'ye normal gittim. Bir gün, bir saat fark eder. Türkiye'de beni boğabilirsiniz kızarım ama bir şey diyemem. Yoğun tempodan geçiyoruz" dedi.





Maç takvimi konusunda biraz daha düşünmek gerektiğini belirten Güneş, önce Avrupa kupasında oynayan takımların daha sonra ligdeki ekiplerin karşılaşmalarını planlamak gerektiğini dile getirdi.





FENERBAHÇE CEPHESİ





Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise, çok iyi bir takımla karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki takım da iyi sonuç alabilmek için her şeyi verdi. Yukarıyla puan farkını kapatmak için kazanmak mecburiyetindeydik. Beşiktaş'ın ise böyle bir zorunluluğu yoktu. Galibiyet mecburiyetinden dolayı çok fazla enerji sarf ettik. Gerçek bir derbi izledik. Çok fazla savaşçı ruhu olan bir maçtı. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Takımım gerçekten çok çalıştı. Beşiktaş gibi bir takıma karşı fazla pozisyon bulamazsınız. Bulduğumuz pozisyonlarda şansımız yoktu" diye konuştu.





Beşiktaş için beraberliğin iyi bir sonuç olduğunu belirten Advocaat, "Rakibe önde baskı yaptık ve ilk bölgeden çıkarmadık onları. Korktuklarını düşünüyorum bu anlamda. Beraberlik onlar için iyi sonuç olacaktı. Bizim oyunumuzu onlarınkine göre daha enerji istiyordu. Bunu Beşiktaş'a saygı duyarak söylüyorum" dedi.





Maçın hakemi Hüseyin Göçek'le ilgili yorum yapmak istemediğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Hakemi konuşmanın çok bir anlamı yok. Herkes hakemle ilgili bir şey dememi istiyor. Gazetecilerin fikrini söylemesi daha doğru. Sizler de hakemi gördünüz." değerlendirmesinde bulundu.





Advocaat, oyuna sonradan giren Jeremain Lens ve Emmanuel Emenike'yle ilgili gelen sorular üzerine, "Lens'le maçtan önce konuştuk. Lens 3,5 hafta önce bir sakatlık yaşadı ve bugün ilk 11'de oynasaydı, bu onun için ağır bir durum olurdu. Aslında onu kadroya bile almayacaktım ama dünkü görüşmemizde 15-20 dakika oynayabileceğini hissetti. Böylece kadroya aldık. Emenike ise Zorya maçında oyuna girdi ve onu göremedim. Belki onun aklında başka şeyler vardı. Hafta sonu da burada değildi ve bu yüzden kullanmadık. Oynamak isteyen oyuncularımızı kullandık" şeklinde konuştu.





İlk 3 haftadaki puan kayıplarını hala telafi etmeye çalıştıklarını anlatan Advocaat, "Şu anda puan farkını Beşiktaş'la 4'e kadar indirdik. Bu şekilde devam etmeliyiz. Kimlerin Fenerbahçe için oynamak istediğini de görebiliyorum artık. Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Sonunda kimin lider olacağını göreceğiz" dedi.





Son olarak teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi mi yoksa Süper Lig mi sizin için daha önemli?" sorusuna, "İkisi de bizim için önemli" yanıtını verdi.









Tolgay Arslan: 'Mutlu değiliz ama üzülmüyoruz'





Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, FIFA'ya başvuruda bulunduklarını ve Türk Milli Takımı'nda oynamak için karar beklediğini söyledi.





'MUTLU DEĞİLİZ AMA ÜZÜLMÜYORUZ'





Karşılaşmada çok iyi oynamadıklarını ifade eden Arslan, "Zemin iyi değildi. Zor olacağını biliyorduk. 1 puan aldık. Mutlu değiliz ama üzülmüyoruz. Salı günü daha büyük bir maçımız var. Orada yüzde yüzümüzü vermek ve tarih yazmak istiyoruz" dedi.





'HAKEMİ TEBRİK EDERİM İYİ MAÇ ÇIKARDI'





Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'in Beşiktaş'ı kollamadığını söyleyen Tolgay Arslan, 'Sonuçta futbol oynuyoruz. Hakemi tebrik ederim iyi maç çıkardı. Onlarda insan. Ben de hata yapıyorum. Onları rahat bırakalım. İlk defa böyle gördüm her pozisyon hakeme gittiler" şeklinde konuştu.





'GÖKHAN GÖNÜL ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU'





Sarı-lacivertli taraftarların Gökhan Gönül'ü protesto etmesinin hatırlatılması üzerine Tolgay, 'Zaten maç içerisinde görmedik, görmek istemedik. Gökhan Gönül çok büyük bir oyuncu. Maçtan önce konuştu. Bizi motive etti" diye konuştu.





'FIFA'NIN KARARINI BEKLİYORUM'





Milli takım konusunda son kararını verdiğini açıklayan Arslan, 'FIFA'ya bir kaç hafta önce başvurduk onu bekliyoruz. Türk milli takımında oynamak için FIFA'nın kararını bekliyorum.





'SALI GÜNÜ DAHA BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'





Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Tolgay Arslan, 'İlk önce benim tercihim Beşiktaş. İnşallah bu büyük kulüpte daha senelerce oynarım. Maçın ilk 10-15 dakikasında baskı olacağını biliyorduk. Ama onlarda çok basmadılar. O yüzden bizde riske girmek istemedik. Vodafone'de oynasaydık bambaşka bir maç görürdük. 1 puanı aldık. Şimdi salı günü daha büyük bir maç bizi bekliyor.





'KUPAYI YİNE BİZ KALDIRACAĞIZ'





Tolgay son olarak ise ligde daha 13'ünü haftada olunduğunu hatırlatarak, '34'üncü haftadan sonra kupayı yine biz kaldıracağız ona çok eminiz."









Jeremain Lens: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum





FENERBAHÇE'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Beşiktaş karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Savaştık ama şanslı günümüzde değildik" dedi.









Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın golsüz berabere kaldığı derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Lens, "Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Pozisyon bulduk, gole çeviremedik. İyi sonuç için mücadele ettik, savaştık ama şanslı günümüzde değildik. Maçı seyrederseniz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.









Sakatlığıyla ilgili de konuşan Hollandalı oyuncu, "İlk 11'de yer almam mümkün değildi, o yüzden kulübedeydim. Maçtan önce 15 dakika oynayacağımı düşünüyorduk, bunu biliyorduk. Bu da gerçekleşti. Maalesef daha fazlasını yapamazdım" diye konuştum.









Şu andan itibaren takımla antrenmanlarına devam edeceğini belirten Lens, "Umarım Feyenoord maçında onlara karşı sahada olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.









Hasan Ali Kaldırım: Her şeyi denedik ama olmadı





FENERBAHÇELİ futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş karşısında tek kale oynadıklarını ve pozisyon vermediklerini belirterek, "Her şeyi denedik ama olmadı, üzgünüz” dedi.









Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın golsüz berabere kaldığı derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hasan Ali Kaldırım, "Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk, ama olmadı. Tek kale oynadık, pozisyon vermedik. 2-3 pozisyona da girdik. Hakem kritik pozisyonlarda faul çaldı. Martin’in iyi bir pozisyonu vardı. Gol atsaydık kazanırdık. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımızın buradan 3 puanla ayrılmalarını isterdik. Her şeyi denedik ama olmadı, üzgünüz” diye konuştu.









Sarı-lacivertli futbolcu, Quaresma ile yaşadığı tartışmayla ilgili ise, "Futbolda bunlar olur. Sahada bazen sinirlenebiliyorsunuz istediğiniz oyun sahaya yansımayınca. Büyük maçtı, derbiydi. Ben kendi oyunuma baktım" ifadesini kullandı.









Cenk Tosun: "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk"





Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.





Cenk'in açıklamaları şöyle;





"Bu maçta çok koşup çok savaşacağımızı biliyorduk. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Buraya 3 puan için geldik ama olmadı. İstediğimiz gol pozisyonlarına giremedik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. En iyi oynadığımız maç değildi. Buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Dinamo Kiev maçı bizim için tarihi bir fırsat. Maçları teker teker gittiğimiz için Fenerbahçe maçı vardı ve bitti. Kendimize gelip Salı günü oynayacağımız Dinamo Kiev maçına odaklanacağız. İnşallah oradan da galibiyetle dönüp 2. tura yükselmek istiyoruz."





Siyah-beyazlı futbolcu Adriano Correia ise, "Buraya 3 puan için geldik. Zor bir maç oldu. Bugün defansta iyiydik. Orta saha ve hücumda etkili olamadık. 3 puanı alamadığımız için üzgünüz" ifadelerini kullandı.