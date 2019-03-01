Ameliyattan çıkan hastaya bile ilaç yok

İlaç firmalarının ilaç fiyatlarından memnuniyetsizliği nedeniyle stoklardaki ilaçların tümü piyasaya çıkmadı. Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), 104 ilacın piyasada bulunmadığını belirledi.





Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, genel merkez binasında düzenlediği toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.









İlaç sorununun devam ettiğini kaydeden Saydan, şunları söyledi: “Firmalar ilaç Euro kurunun 3,40 TL olarak belirlenmesinden memnun olmadığından birçok ilaç piyasada yok. Ameliyat sonrası kan pıhtılaşmasını engellemek için hastalara verilen ilaçtan, kan sulandırıcı iğneye, göz damlasından psikiyatri alanına kadar birçok ilaç piyasada bulunmuyor. Bazı firmalar ithalatı ya azalttı ya da tamamen durdurdu. Özellikle hayati öneme sahip ithal ilaçlarda son dönemde yaşanan sıkıntı ilaç fiyatlandırma politikasının sonucudur. İlaç Fiyat Kararnamesi’nin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bulunamayan ilaç sorunu devam edecek ve yeni ilaçlar ülkemize gelmeyecektir.”





Zam sonrası bazı ilaçların da ışık hızıyla eczanelere dağıtıldığını belirten Saydan, “İlaçlara baktığımız zaman imal tarihlerinin 2017-2018 olduğunu tespit ettik” dedi. “Bu ilaçlar ‘tedarik sorunu’ yaşanırken neredeydi?” diye soran Saydan, yetkililerin bu sorulara cevap bulmasını istedi.





3 KUTU İLAÇTA 60 TL FARK ÜCRETİ

İlaca ilişkin bir başka önemli problemin de astım ve KOAH hastalarının ödediği fark ücreti olduğuna dikkati çeken Saydan, “15 Eylül 2018 tarihinden itibaren SGK tarafından yapılan düzenlemeye göre astım ve KOAH hastalarının raporlu ilaçlarında kutu başına 12-20 TL arasında fiyat farkı ödemesi çıkıyor” diye konuştu.





SGK tarafından hayata geçirilen fiyat baz alınarak yapılan eşdeğer uygulamasının fark ücreti olarak yansıdığını söyleyen Saydan, “Üç kutu astım ilacı alan hastalar 60 TL’ye varan büyük farklar ödüyor. Üstelik bu ilaçların fark ödemeden alacakları bire bir eşdeğeri de bulunmuyor. Hastalar, fiyat farkı olmayan eşdeğer ilaç istediğinde daha yüksek doz içeren, farklı cihazlardaki ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Bu uygulama hastada olası yan etki ve farklı cihaz kullanımına bağlı uyum zorlukları oluşturarak tedavinin aksamasına sebep olabiliyor. Bu uygulamadan bir an evvel vazgeçilmelidir” ifadelerini kaydetti.