İki günlükken annesiyle hapse atılan Yusuf Bebek özgürlüğüne kavuştu





Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Yusuf Burak bebek cezaevi şartlarıyla annesinin karnında henüz 5.5 aylıkken tanışmıştı. Anne Şeyma Tekin (24), ByLock kullandığı iddiasıyla önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Geçtiğimiz ay doğum yapan Şeyma Tekin hamile olarak hapishanedeyken işleri bozulacağı gerekçesiyle eşi tarafından da boşanmıştı. Tekin’in yakınlarının genç kadının bebeği ile birlikte tekrar hastaneden cezaevine gönderilmemesi için yaptığı bütün çağrılar cevapsız kalmıştı.







