Samanyolu Haber /Gündem / İki günlükken annesiyle hapse atılan Yusuf Bebek özgürlüğüne kavuştu /01 Mart 2019 11:13

İki günlükken annesiyle hapse atılan Yusuf Bebek özgürlüğüne kavuştu

Erzurum’da Şubat ayının başında dünyaya gözlerini açan Yusuf Burak kalbi delik olduğu halde savcılık ve mahkemelere yapılan bütün itirazlara rağmen annesi Şeyma Tekin’le birlikte cezaevine konulmuştu. Dün yapılan duruşmada ise Tekin, bebeği ile birlikte tahliye edildi. Yusuf bebeğin kalbinde iki delik bir de damarda çatlak var.

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Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Yusuf Burak bebek cezaevi şartlarıyla annesinin karnında henüz 5.5 aylıkken tanışmıştı. Anne Şeyma Tekin (24), ByLock kullandığı iddiasıyla önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Geçtiğimiz ay doğum yapan Şeyma Tekin hamile olarak hapishanedeyken işleri bozulacağı gerekçesiyle eşi tarafından da boşanmıştı. Tekin’in yakınlarının genç kadının bebeği ile birlikte tekrar hastaneden cezaevine gönderilmemesi için yaptığı bütün çağrılar cevapsız kalmıştı.


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