Altı ayda 52 bin esnaf kepenk kapattı...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre yeni tescil sayısında da ciddi düşüş söz konusu. Geçen yılın ilk 6 ayında 136 bin yeni esnaf tescil başvurusunda bulunurken bu yılın ilk 6 ayında bu sayı 127 bine geriledi. Geçen yıl 221 bin 769 esnaf sicil değişikliğine giderken bu yılın ilk 6 ayında bu sayı yüzde 200 artış gösterdi.





24 milyar TL batık





Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan en çok etkilene esnaf borçlarını yine borçla ödüyor. KOBİ’lere sağlanan faizsiz krediler de işe yaramayınca işletme sahipleri çareyi yeni krediler çekmekte arıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre bankaların KOBİ’lere kullandırdığı krediler Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 10’un üzerinde artarak 477 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde vadesinde ödenemediği için icra takibine düşen kredi tutarı ise yüzde yüzde 40’a yakın arttı. KOBİ’lerin batık kredi hacmi ise 23.8 milyar lirayı aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bankacılıkta toplam kullandırdığı kredi miktarında batık kredi oranı yüzde 3’lerde iken KOBİ kredilerinde batık oranı yüzde 5’i buluyor. BDDK verilerine göre 2017 Mayıs ayı itibarıyla 4 milyonu aşkın KOBİ kredi kullandı.





Büyükler başta





Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu verilerine göre 2017’nin ilk 6 ayında Türkiye’nin 5 büyük kentinde iflas eden esnaf sayısı 13 bin 670’i buldu. Sadece İstanbul’da kepenk indiren esnaf sayısı 4 bin 649 oldu. Sanayinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde yılın ilk yarısında kapanan esnaf sayısı ise 12 bin adeti geçti.





1 milyon 370 bin kişi borç takibinde





Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı nedeniyle borç tabikinde olan kişi sayısı mayıs ayında 1 milyon 370 bin kişiye çıktı.





Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mayıs 2017 Raporu’na göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 317 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı ise 435 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, ilk beş ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 618 bin kişi oldu.