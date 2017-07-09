25. günde Kılıçdaroğlu yola tek başına devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" 25'inci ve son gününe girdi.
Toplam 417 kilometre katedilen yürüyüşün son gününde Kılıçdaroğlu, yola tek başına devam etme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun 3 kilometrelik yürüyüşü bugün saat 14:00'te Dragos'ta başlayacak. Yürüyüşün ardından Maltepe'de "büyük adalet mitingi" gerçekleştirilecek.
Saat 18:00'de başlaması planlanan mitinge, yaklaşık 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.