Samanyolu Haber /Gündem / 25. günde Kılıçdaroğlu yola tek başına devam ediyor /09 Temmuz 2017 09:48

25. günde Kılıçdaroğlu yola tek başına devam ediyor

"Adalet yürüyüşü" 25'inci ve son gününe girdi. Maltepe'de düzenlenecek Miting için hazırlıklar tamam CHP "Mitingde 'Altı Ok'lu bayrak bile istemiyoruz, getirenleri provokatör olarak değerlendireceğiz" açıklaması yapıldı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" 25'inci ve son gününe girdi. 

Toplam 417 kilometre katedilen yürüyüşün son gününde Kılıçdaroğlu, yola tek başına devam etme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun 3 kilometrelik yürüyüşü bugün saat 14:00'te Dragos'ta başlayacak. Yürüyüşün ardından Maltepe'de "büyük adalet mitingi" gerçekleştirilecek. 

Saat 18:00'de başlaması planlanan mitinge, yaklaşık 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.
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